"La Odisea" arrasó en su primer fin de semana en cines: u$s264 millones en la taquilla mundial + Agregar ámbito en









La última película de Christopher Nolan está basada en la epopeya griega clásica de Homero y cuenta con Matt Damon en el papel de Odiseo, el rey griego de Ítaca.

Matt Damon protagoniza la película.

La Odisea causó un gran revuelo en taquilla durante su fin de semana de estreno, convirtiéndose en la película de acción real más taquillera del año hasta el momento.

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La última película de Christopher Nolan está basada en la epopeya griega clásica de Homero y cuenta con Matt Damon en el papel de Odiseo, el rey griego de Ítaca. La historia se centra en su largo viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya.

El éxito de La Odisea Tras su estreno la semana pasada, el estudio Universal Pictures ha confirmado que la película ya ha recaudado 264 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la convierte en el mejor estreno del director fuera de la franquicia de Batman.

Fue incluso superior a su última película, Oppenheimer, que se estrenó con 180 millones de dólares a nivel mundial y llegó a recaudar casi mil millones al final de su exhibición.

En Estados Unidos, La Odisea se ha consolidado como el tercer mayor estreno del año, por detrás de Toy Story 5 y La película de Super Mario Galaxy, con una recaudación de 124,5 millones de dólares, lo que la convierte en el mayor estreno de una película de acción real de 2026 hasta la fecha.

Esta cifra, que se basa en un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, supera la proyección de Universal de un estreno de 100 millones de dólares en Norteamérica. La Odisea se ha convertido, además, en la película mejor valorada de la carrera de Nolan, con una puntuación del 95 por ciento en Rotten Tomatoes. Junto a Damon, la película también cuenta con la participación de Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Samantha Morton y Mia Goth.

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