Lionel Scaloni tras la histórica clasificación a una nueva final del Mundial: "Vamos a intentar ganar y dejar todo" + Agregar ámbito en









El entrenador argentino festejó el triunfo y afirmó que esta tarde el partido se ganó también por la gente en las tribunas.

En la euforia de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras ganar 2-1 ante Inglaterra, Lionel Scaloni, que en la previa había remarcado que este era “un partido de fútbol”, festejó el logro y afirmó que el domingo el equipo va a dejar todo.

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“Sin palabras, es una alegría para nuestro país y para nuestra gente”, comenzó el entrenador argentino. Y agregó: “El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo”.

El domingo 19 Argentina se medirá frente a España por el bicampeonato, Scaloni sobre esta posibilidad declaró: “Ya después de esto, es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores, es impresionante”.

El partido se jugó en la cancha y en las gradas con una hinchada que no dejó de alentar. “Somos únicos, de verdad y no es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar este partido”, describió el técnico.

“La camiseta lo amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más”, concluyó Scaloni sobre los jugadores argentinos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2-1 a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026. @Argentina