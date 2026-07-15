El gol de Anthony Gordon para Inglaterra ante la Selección argentina en la semifinal + Agregar ámbito en









La Selección Albiceleste se enfrenta al combinado inglés, en busca de jugar la final ante España, el domingo a las 16 horas. El perdedor, jugará ante Francia, el sábado a las 18.00.

Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026. @anpic4k

La Selección Argentina pierde 1 a 0 contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Por ahora, el conjunto inglés se está metiendo en la final de la Copa del Mundo ante España, el domingo a las 19 horas

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Después de que la Selecciónn argentina haya dominado todo el segundo tiempo, a los 55 minutos Antony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina para desmarcarse dentro del área y poner el 1 a 0 para los Tres leones.

INGLATERRA PEGÓ PRIMERO



Los británicos iniciaron la jugada desde abajo y, con un buen centro al área, Anthony Gordon metió el 1-0 ante Argentina. pic.twitter.com/wzRQ1IjQVi — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026 Noticia en desarrollo...