SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de julio 2026 - 17:23

El gol de Anthony Gordon para Inglaterra ante la Selección argentina en la semifinal

La Selección Albiceleste se enfrenta al combinado inglés, en busca de jugar la final ante España, el domingo a las 16 horas. El perdedor, jugará ante Francia, el sábado a las 18.00.

Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026.

Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026.

@anpic4k

La Selección Argentina pierde 1 a 0 contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Por ahora, el conjunto inglés se está metiendo en la final de la Copa del Mundo ante España, el domingo a las 19 horas

Después de que la Selecciónn argentina haya dominado todo el segundo tiempo, a los 55 minutos Antony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina para desmarcarse dentro del área y poner el 1 a 0 para los Tres leones.

Informate más

Noticia en desarrollo...

Te puede interesar

Otras noticias