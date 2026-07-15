La Selección Argentina pierde 1 a 0 contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Por ahora, el conjunto inglés se está metiendo en la final de la Copa del Mundo ante España, el domingo a las 19 horas
15 de julio 2026 - 17:23
El gol de Anthony Gordon para Inglaterra ante la Selección argentina en la semifinal
La Selección Albiceleste se enfrenta al combinado inglés, en busca de jugar la final ante España, el domingo a las 16 horas. El perdedor, jugará ante Francia, el sábado a las 18.00.
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Después de que la Selecciónn argentina haya dominado todo el segundo tiempo, a los 55 minutos Antony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina para desmarcarse dentro del área y poner el 1 a 0 para los Tres leones.
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