Lautaro Martínez, emocionado tras clasificar a la final: "Siempre soñé con hacer este gol"

El delantero convirtió de cabeza el tanto que selló la remontada de Argentina ante Inglaterra y recordó a sus padres y a sus hijos.

Lautaro Martínez marcó de cabeza el gol con el que Argentina dio vuelta el partido ante Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026.

Lautaro Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 . El delantero ingresó sobre el cierre y convirtió de cabeza el gol con el que el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta el partido ante Inglaterra para avanzar a su segunda definición consecutiva.

Todavía conmovido por lo ocurrido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el atacante recordó sus primeros pasos en el fútbol y aseguró que imaginaba una noche semejante desde que era chico.

“La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Es una locura Argentina, es una locura este equipo” , expresó luego de la victoria.

La emoción aumentó cuando las cámaras enfocaron a su familia en las tribunas. Lautaro destacó especialmente el acompañamiento de sus padres durante su formación y recordó el momento en el que dejó su casa para incorporarse a Racing.

El delantero reveló que había anticipado que convertiría antes de entrar al campo de juego. “Se lo dije a Alexis, que iba a hacer un gol. También se lo dije a Facu Medina en el banco: que iba a entrar y lo iba a ganar” , contó.

¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB

También habló sobre el impacto que tuvieron sus hijos en su vida personal y en su manera de afrontar el fútbol. “Tengo a mis dos hijos ahí, que me cambiaron la vida. Mi hija me hizo bajar un cambio y mi hijo, tres cambios. Hoy soy un hombre, disfruto de la vida y de todo esto”, aseguró.

Argentina había quedado en desventaja a los 55 minutos por el gol de Anthony Gordon, pero logró reaccionar en el tramo final. Enzo Fernández consiguió el empate a los 85 minutos y Lautaro completó la remontada con un cabezazo que desató el festejo argentino.

El delantero consideró que el desgaste de Inglaterra fue determinante para que la Selección pudiera encontrar espacios durante los últimos minutos.

“Ellos presionaron durante 60 minutos y después ya no daban más. Cuando encontraron el gol se metieron atrás y eso nos generó más tranquilidad para mover la pelota. Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles”, analizó.