Con orgullo y corazón, Argentina le dio vuelta la semis a Inglaterra y jugará su segunda final consecutiva

El seleccionado nacional arrancó perdiendo con el gol de Anthony Gordon al inicio del complemento. A falta de 10 minutos para el final, Enzo Fernández anotó el descuento y Lautaro Martínez selló el triunfo.

Argentina jugó con alma y vida ante Inglaterra y una vez más logró dar vuelta un partido en el Mundial , esta vez para clasificar a la segunda final consecutiva. El domingo, Lionel Messi y compañía defenderán el título contra España. Será la segunda vez en su historia que llega al último partido en dos Copas del Mundo seguidas, luego de las alcanzadas en 1986 y 1990.

En un partido caliente que tuvo más chispas que juego, el conjunto de Lionel Scaloni hizo valer el título de campeona del mundo y doblegó al equipo de Thomas Tuchel. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se impuso por 2 a 1 en un encuentro vibrante. Para los británicos anotó Anthony Gordon.

El equipo argentino dio una nueva muestra de carácter y, con garra, orgullo y empuje, revirtió un partido en el que estaban abajo a falta de 10 minutos para el final, recordando la gesta lograda ante Egipto y los triunfos contra Cabo Verde y Suiza en las instancias decisivas.

Luego de un primer tiempo en el que se peleó y se trabó más de lo que se jugó, por ambos lados, la Selección argentina sufrió un golpe duro a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Inglaterra se puso en ventaja con el gol del extremo Gordon, en el segundo ataque del conjunto europeo en todo el encuentro.

Con la obligación de recuperar el terreno perdido, comenzó a aparecer el astro Messi. Aunque su primer tiempo no fue el mejor, en el segundo se volvió a dejar ver su gambeta histórica, inolvidable e inigualable, a partir de la cual Argentina comenzó a mejorar.

Tras chocar contra el arquero Jordan Pickford en más de una ocasión, el guardameta tuvo una semifinal muy destacada, el equipo argentino tuvo incluso dos remates en los palos pero pudo volver a remontar un partido sobre los últimos minutos.

A los 41 minutos del segundo tiempo, ante los nervios por la transitoria caída, el volante del Chelsea sacó un remate magistral desde afuera del área y venció finalmente al arquero Jordan Pickford.

El arquero inglés estaba siendo la gran figura del partido, cuando tuvo dos atajadas monumentales ante Nicolás González y Alexis Mac Allister que pudieron haberle dado el triunfo al equipo argentino.

Al golazo de Enzo Fernández a los 40 minutos del segundo tiempo se le sumó un centro impresionante con la pierna derecha y al segundo palo del “10”, que permitió que el delantero Lautaro Martínez aproveche las desatenciones de una defensa que quedó golpeada tras el empate, aparezca sólo por el segundo poste y cabecee al gol.

Minutos después, el árbitro dictó sentencia y marcó el final del partido, para desatar la euforia de los jugadores argentinos que volverán a jugar una nueva final del Mundial tras la conquista en Qatar 2022. A los 39 años, Lionel Messi, el capitán y figura del equipo, tendrá la posibilidad de disputar su tercer encuentro definitivo, nada más ni nada menos que contra España, país que lo acobijo y en el que desarrolló buena parte de su carrera.