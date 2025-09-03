Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo tras pasar la noche internado







El entrenador de Boca pasó la noche en la clínica Fleni y su estado será evaluado para saber si obtiene el alta médica.

Miguel Ángel Russo encendió las alarmas en todo el mundo Boca. El entrenador tuvo que ser internado el martes por la tarde de urgencia por una infección urinaria.

Tras pasar una noche sin sobresaltos, ahora está a la espera de los resultados que arrojen los estudios que se le hicieron. Esto determinará cuales serán los pasos a seguir. Podría seguir en la clínica 24 horas más al menos o retornar a su hogar con instrucciones médicas.

Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa y, por consiguiente, a los entrenamientos.

Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones, visiblemente cansado. Cabe destacar que Russo afrontó una batalla contra el cáncer de próstata que comenzó en 2017.

Mientras tanto, el plantel de Boca volverá esta tarde a los entrenamientos bajo la conducción de Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros.