Argentina podría caer en el Ranking FIFA tras enfrentar a Angola: qué cambiaría para el Mundial 2026

El duelo ante el combinado africano suma poco para el ranking y abre la puerta a que Francia recorte distancia antes del sorteo del Mundial.

El amistoso contra Angola podría provocar que la Selección pierda un puesto en el ranking de la FIFA.

El partido entre Argentina y Angola parecía un compromiso más dentro del calendario de noviembre, casi un trámite previo a la ruta mundialista. Sin embargo, mientras rueda la pelota, también se mueve un tablero menos visible: el de los puntos del Ranking FIFA.

La Selección sólo cuenta con este encuentro para sumar en la última ventana del año, y lo hace bajo un formato que históricamente entrega menos coeficiente que las Eliminatorias o las competiciones oficiales. Esa diferencia se nota en el marcador que define los cabezas de serie del sorteo del 5 de diciembre.

En simultáneo, los ojos se posan en Europa. Francia e Inglaterra todavía tienen partidos oficiales por delante y sus resultados pueden cambiar el panorama en cuestión de horas. Esa combinación deja a Argentina en una posición incómoda: juega, suma poco y depende de terceros.

El problema es simple: los amistosos no mueven la aguja con fuerza , y eso condiciona el margen de reacción. El riesgo está sobre la mesa porque Francia tiene pendientes partidos de Eliminatorias frente a Ucrania y Azerbaiyán , encuentros que entregan un valor mucho más alto . Si el equipo de Didier Deschamps cumple con lo esperado, podría superar a la Selección, aun si los de Lionel Scaloni hacen su trabajo en Luanda.

Inglaterra también aparece en esta trama. Aunque ya está clasificada al Mundial , todavía debe enfrentar a Serbia y Albania, rivales que, sin ser un obstáculo menor, le permiten acercarse si suma en sus compromisos oficiales .

Hoy la tabla muestra a España arriba con 1880.76 unidades, seguida por Argentina con 1872.43 y Francia pisando fuerte con 1862.71. Parece una diferencia cómoda, pero en estas mediciones cualquier detalle mueve posiciones, sobre todo cuando uno juega un amistoso y el otro dos Eliminatorias.

El impacto inmediato en el sorteo mundialista

Si la Selección cae un escalón durante esta ventana, podría perder su lugar privilegiado en el bombo de cabezas de serie. No es un derrumbe dramático, pero sí cambia el escenario de cara al sorteo del Mundial 2026. En términos simples: se abren las chances de compartir grupo con una potencia que no estaba en los planes iniciales.

El resto del bombo ya incluye nombres fuertes como Portugal, Países Bajos, Brasil, Alemania y Bélgica. Mantenerse arriba permite un cuadro más ordenado, algo que cualquier cuerpo técnico valora aunque después todo dependa de cómo se juega dentro de la cancha.