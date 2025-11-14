La canasta de crianza subió por encima de la inflación en octubre: ¿cuánto se necesita para mantener un hijo?







El costo de crianza arrojó que, en octubre, los hogares necesitaron entre $441.173 y $557.173 para cubrir los gastos de un niño.

La canasta de crianza subió por arriba de la inflación durante octubre.

La canasta de crianza subió 2,8% en octubre respecto al mes anterior, y encima por debajo de la inflación registrada en ese mes (+2,3%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En octubre, para la crianza de un recién nacido menor a un año se necesitaron $441.173; para niños de 1 a 3 años debieron destinar $524.597; para los de 4 a 5 años el costo fue de $443.020 y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $557.173.

El costo está compuesto por bienes y servicios, así como los costos de cuidado (salario de personal doméstico).

¿Qué es la canasta de crianza? La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen de Trabajo de Casas Particulares. Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.