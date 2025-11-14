La Selección argentina Sub-17 enfrenta a México por los 16vos de final del Mundial







El equipo dirigido por Diego Placente juega por los 16vos de final de Copa del Mundo de Qatar. Se puede ver libre y en vivo por celular.

La Selección argentina Sub-17 se enfrenta a México por los dieciseisavos de final del Mundial juvenil, este viernes a las 11:45 (hora argentina), donde buscará demostrar porqué fue el mejor clasificado en esta nueva instancia bajo el nuevo formato implementado por la FIFA.

El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con nueve unidades y una diferencia de gol de +9.

De esa manera, fue el mejor equipo de toda la primera ronda y se ganó el derecho a enfrentar al peor clasificado de los terceros, México, que se metió en esta instancia por fair play tras igualar en puntos, diferencia de gol y goles a favor y en contra con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas amarillas y rojas.

El “Tri”, dirigido por Carlos Cariño, tuvo un desempeño irregular en el Grupo F: cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, lo que le permitió acceder de manera agónica a la siguiente ronda.

Por su parte, Argentina mostró un juego sólido, con buen volumen ofensivo y una notable eficacia, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de la competencia. El ganador del cruce se enfrentará al vencedor de Portugal vs Bélgica en los octavos de final.

El técnico argentino Diego Placente, que en el último encuentro ante Fiji alternó el once inicial para darle minutos a algunos jugadores que estaban en el banco de suplentes y poder darles confianza, volverá a apostar por lo mejor que tiene y el equipo que saldría a la cancha sería el mismo que enfrentó a Túnez en la segunda fecha. Por lo que se daría la vuelta de Alber Castelao en el arco, Matías Satas y Simón Escobar retomarían sus lugares en la parte izquierda de la defensa, mientras que en el medio campo, Alejandro Tello y Jerónimo Gómez Mattar, además de Felipe Esquivel en la delantera, finalizarían los cambios en el once inicial. A qué hora juegan Argentina vs México Hora: 11:45 Por dónde ver Argentina vs México TV: DSports y TV Pública. Formaciones Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente. México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño. Estadio: Aspire Zone - Campo 2, Doha. Árbitro: Andrea Colombo (Italia).