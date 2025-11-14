Industria textil deshilachada: se hundió un 20% anual en septiembre y operó con solo el 42% de su capacidad instalada Por Erika Cabrera







Con este panorama rojo del sector, ya cerraron 427 empresas textiles, indumentaria, cuero y calzado, una caída del -7% del entramado productivo. La baja de la actividad generó una pérdida de 14.000 (-12%) puestos de trabajo.

La industria textil cayó 27,8% desde 2023 y en el sector se destruyeron 14.000 empleos.

Pese a que la construcción aparece como el sector más golpeado por la virtual paralización de la obra pública nacional, otra actividad que quedó en la línea de fuego es la industria textil. La fuerte desregulación de las importaciones -con Temu y Shein como protagonistas del boom de compras puerta a puerta- profundizó la crisis: la producción cayó 20% interanual en septiembre y los últimos datos oficiales muestran un cuadro crítico, con seis de cada diez máquinas detenidas en agosto.

En retrospectiva, la industria textil acumula dos años consecutivos de caídas, luego de un período de inversiones récord. Tal es así que la baja de la actividad, si se compara frente a septiembre de 2023, alcanza una contracción del 27,8%, según datos de la Fundación Protejer.

La utilización de la capacidad instalada también refleja la magnitud de la crisis: en septiembre fue del 42%, lo que implica 8 puntos porcentuales (p.p.) menos que en agosto de 2024 y 17 p.p. por debajo del nivel observado un año atrás.

Ventas en verde, pero a costo de la pérdida de rentabilidad Datos oficiales del INDEC muestran que las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles de hogar registraron un crecimiento del 25,8% interanual en los primeros ocho meses del año. Las ventas reales en shoppings de indumentaria, prendas y marroquinería avanzaron 2,3% respecto a los primeros ocho meses de 2024, mientras que comparadas contra el mismo período de 2023 cayó un 2%.

"Gran parte de estas se están haciendo a precios por debajo de los costos, con rentabilidad negativa. A su vez, gran parte del consumo se orienta a productos importados", destacaron desde Protejer. En septiembre, el rubro prendas de vestir y calzado registró un aumento del 2,1% de sus precios, según INDEC. En términos interanuales, el aumento fue del 24,4%, posicionándose como el segundo rubro con menor crecimiento anual, y en el acumulado de los primeros nueve meses del año, los precios del rubro crecieron 10,8%, marcando el menor incremento del año. En tanto, los precios mayoristas de productos textiles aumentaron 3,1% en septiembre y acumulan una suba de 14,1%. En el caso de prendas, los precios mayoristas aumentaron 1,1% mensual en septiembre, acumulando un alza de 11,9% en lo que va del año. Importaciones Las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron las 292. toneladas y los u$s1.277 millones. Esto representa un aumento del 95% interanual en cantidades y 59% en valores. En todos los rubros, las cantidades aumentaron más que los montos importados y se está importando a los precios promedio por kilo más bajos de los últimos 10 años. Aumentos por rubro: Materias primas: +51% en toneladas (23.145 ton.) y +34% en dólares (u$s52 millones)

Hilados: +58% en toneladas (49.694 ton.) y +34% en dólares (u$s116 millones)

Tejidos planos: +58% en toneladas (49.446 ton.) y +19% en dólares (u$s180 millones)

Tejidos de punto: +140% en toneladas (94.753 ton. - récord histórico) y +74% en dólares (u$s202 millones)

Otros artículos textiles técnicos: +40% en toneladas (49.747 ton) y +17% en dólares (u$s197 millones)

Prendas: +166% en toneladas (32.324 ton. - récord histórico) y +102% en dólares (u$s577 millones)

Confecciones: +217% en toneladas (34.586 ton. - récord histórico) y +132% en dólares (u$s127 millones)

