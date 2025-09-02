Boca: Miguel Ángel Russo vuelve a realizarse estudios luego de que le detectarán una infección urinaria







El director técnico de Boca Juniors se hizo nuevamente chequeos en una clínica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El director técnico Xeneize continúa realizandose controles médicos. @larubiad

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se realizó este martes un nuevo control clínico luego de ser diagnosticado en un chequeo general con una infección urinaria. El director técnico se quedó algunas horas en el "Instituto Fleni" del barrio porteño de Belgrano, pero no fue hospitalizado y ya se encuentra en su casa.

El exentrenador de San Lorenzo y Rosario Central se sometió la semana pasada a un chequeo general, donde le fue detectada la infección urinaria. Allí, si bien no fue necesario mantenerse internado, los médicos del instituto Fleni le recomendaron no exponerse a las bajas temperaturas, lo que pone en duda se presencia en los próximos entrenamientos en el Boca Predio de Ezeiza.

De acuerdo a lo informado por TyC Sports, el entrenador de 69 años se había realizado estudios la semana anterior para descartar complicaciones, pero al observarlo “notablemente fatigado” en los últimos días, decidieron repetir los chequeos que está llevando adelante este martes con el fin de esclarecer su estado de salud actual.

La palabra de Russo luego de la victoria ante Aldosivi y los próximos partidos del Xeneize boca-gol Foto: Diego Izquierdo

Por otro lado, luego de la victoria 2-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata, Russo habló del próximo partido en el que Xeneize enfrentará a Rosario Central: “No pensé todavía en Central, aunque no lo crean. El próximo fin de semana no hay fútbol, entonces estamos en otra situación. Tenemos que manejar bien la semana con todo lo que viene”.

El próximo fin de semana no se disputará el torneo local por las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y el parate por la Fecha FIFA. Por esto, Boca recién volverá a jugar el próximo domingo 14 de septiembre en Rosario, frente a Central (17:30). Luego del regreso ante Central, por la Fecha 9 del Clausura enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el domingo 21 de septiembre (a partir de las 21:15). Mientras tanto, el sábado 27/9 visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela (desde las 19).