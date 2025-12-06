Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami hizo historia y se consagró campeón de la MLS

El rosarino fue clave en el resultado y se llevó el premio al mejor jugador del partido. Con fuerte presencia argentina, el club de Fort Lauderdale levantó el título en su estadio.

Messi lideró a Inter Miami en la final y el equipo de Mascherano levantó por primera vez el título de la MLS tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps.

El Inter Miami de Lionel Messi escribió este sábado el capítulo más importante de su joven historia. En un estadio Chase Stadium repleto, Las Garzas vencieron 3-1 a Vancouver Whitecaps y conquistaron por primera vez la Major League Soccer (MLS) , coronando un ciclo que tuvo como motor la influencia del astro argentino y como director técnico a Javier Mascherano .

Los goles del conjunto de Florida los marcaron Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende , estos dos últimos tras intervenciones decisivas de Messi. Para Vancouver había igualado transitoriamente Ali Ahmed , en el tramo más incómodo del partido para el local.

La consagración también tuvo un matiz emotivo: significó el último encuentro de Sergio Busquets y Jordi Alba , dos socios históricos de Leo que cierran su etapa en el club levantando un título.

Inter Miami golpeó rápido. A los siete minutos, un centro exigió a la defensa canadiense y Édier Ocampo terminó metiendo la pelota en su propio arco , lo que abrió un partido que el equipo de Mascherano manejó con autoridad durante gran parte del primer tiempo.

Leo Messi, omnipresente, tuvo varias intervenciones de peligro: un zurdazo en la medialuna, un tiro libre que el arquero contuvo y un cabezazo en el complemento que se fue cerca. El dominio local obligó al arquero Rocco Ríos Novo a sostener su arco cuando Vancouver encontró espacios para salir de contra, especialmente mediante Thomas Müller y Emmanuel Sabbi , neutralizados por intervenciones clave del guardameta argentino.

El segundo tiempo comenzó más tenso. Vancouver encontró aire a los 14 minutos con el tanto de Ali Ahmed, tras una jugada colectiva que desacomodó a la defensa local. Pero la respuesta de Inter Miami fue inmediata. A los 25, Messi recibió en tres cuartos, aceleró y habilitó a Rodrigo De Paul, que definió con precisión para devolverle la ventaja a Las Garzas. El estadio explotó: el motor de la Selección argentina volvía a inclinar la final.

A los 50 minutos, ya en tiempo agregado, llegó el golpe final. Otra acción iniciada por Messi terminó en los pies de Tadeo Allende, que selló el 3-1 definitivo y desató la fiesta en Fort Lauderdale.

El equipo de Mascherano, campeón con identidad argentina

El Inter Miami modelo 2025 fue una síntesis de la influencia argentina: Messi, Mascherano, De Paul, Silvetti, Allende, Rodríguez, Ríos Novo, Ustari, Weigandt, Luján, Avilés, y una estructura que mezcló jerarquía con intensidad. Mascherano, emocionado tras el título, reconoció: “Esto es todo de los jugadores. Me dieron más de lo que podía pedirles.”

El título también despide a dos históricos del Barcelona que acompañaron a Messi en sus últimos desafíos futbolísticos: Busquets y Alba, ovacionados por todo el estadio.

Con esta MLS, Messi suma otro trofeo a una carrera que ya lo ubica en una dimensión única del fútbol mundial. Para él, el Inter Miami ya había significado la conquista de la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024. Este campeonato completa el ciclo y lo instala como el gran referente de la liga.

A los 38 años, el argentino sigue reescribiendo su legado incluso lejos de Europa, al punto de convertir al club en una potencia nacional en apenas dos temporadas.