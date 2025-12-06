Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami hizo historia y se consagró campeón de la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi escribió este sábado el capítulo más importante de su joven historia. En un estadio Chase Stadium repleto, Las Garzas vencieron 3-1 a Vancouver Whitecaps y conquistaron por primera vez la Major League Soccer (MLS), coronando un ciclo que tuvo como motor la influencia del astro argentino y como director técnico a Javier Mascherano.
Los goles del conjunto de Florida los marcaron Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, estos dos últimos tras intervenciones decisivas de Messi. Para Vancouver había igualado transitoriamente Ali Ahmed, en el tramo más incómodo del partido para el local.
La consagración también tuvo un matiz emotivo: significó el último encuentro de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos socios históricos de Leo que cierran su etapa en el club levantando un título.
Un inicio feroz y un cierre inolvidable
Inter Miami golpeó rápido. A los siete minutos, un centro exigió a la defensa canadiense y Édier Ocampo terminó metiendo la pelota en su propio arco, lo que abrió un partido que el equipo de Mascherano manejó con autoridad durante gran parte del primer tiempo.
Leo Messi, omnipresente, tuvo varias intervenciones de peligro: un zurdazo en la medialuna, un tiro libre que el arquero contuvo y un cabezazo en el complemento que se fue cerca. El dominio local obligó al arquero Rocco Ríos Novo a sostener su arco cuando Vancouver encontró espacios para salir de contra, especialmente mediante Thomas Müller y Emmanuel Sabbi, neutralizados por intervenciones clave del guardameta argentino.
El segundo tiempo comenzó más tenso. Vancouver encontró aire a los 14 minutos con el tanto de Ali Ahmed, tras una jugada colectiva que desacomodó a la defensa local. Pero la respuesta de Inter Miami fue inmediata. A los 25, Messi recibió en tres cuartos, aceleró y habilitó a Rodrigo De Paul, que definió con precisión para devolverle la ventaja a Las Garzas. El estadio explotó: el motor de la Selección argentina volvía a inclinar la final.
A los 50 minutos, ya en tiempo agregado, llegó el golpe final. Otra acción iniciada por Messi terminó en los pies de Tadeo Allende, que selló el 3-1 definitivo y desató la fiesta en Fort Lauderdale.
El equipo de Mascherano, campeón con identidad argentina
El Inter Miami modelo 2025 fue una síntesis de la influencia argentina: Messi, Mascherano, De Paul, Silvetti, Allende, Rodríguez, Ríos Novo, Ustari, Weigandt, Luján, Avilés, y una estructura que mezcló jerarquía con intensidad. Mascherano, emocionado tras el título, reconoció: “Esto es todo de los jugadores. Me dieron más de lo que podía pedirles.”
El título también despide a dos históricos del Barcelona que acompañaron a Messi en sus últimos desafíos futbolísticos: Busquets y Alba, ovacionados por todo el estadio.
Con esta MLS, Messi suma otro trofeo a una carrera que ya lo ubica en una dimensión única del fútbol mundial. Para él, el Inter Miami ya había significado la conquista de la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024. Este campeonato completa el ciclo y lo instala como el gran referente de la liga.
A los 38 años, el argentino sigue reescribiendo su legado incluso lejos de Europa, al punto de convertir al club en una potencia nacional en apenas dos temporadas.
