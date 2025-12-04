Lionel Messi habló de su presencia en el Mundial 2026 y cómo ve a la Selección Argentina de cara al torneo + Seguir en









El capitán de la Selección argentina volvió a hablar de la Copa del Mundo y su más que probable presencia. Además, analizó las chances del equipo en el torneo.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina rompió el silencio en las últimas horas y habló a fondo sobre el Mundial 2026. En dialogo con Pablo González, en ESPN, contó sobre su preparación de cara a la cita mundialista en el país donde actualmente vive y mantuvo la cautela acerca del tema: "Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien".

No obstante, en la charla se hizo eco de un factor que puede ser muy importante de cara a su presencia, como es el calendario de la MLS y sus diferencias con respecto a lo que estaba acostumbrado en Europa: "Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. Es empezar de cero, a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo", aseguró con una sonrisa.

Ante la consulta de la posibilidad de repetir el título de Qatar 2022, Messi se mostró optimista: "Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles puedes quedar afuera. Cualquier selección te puede complicar y quedas afuera, pega una en el palo y te vas, puedes perder en los penales".

En tanto, la "Pulga" señaló las dificultades que surgen en una competencia tan compleja como una Copa del Mundo: "Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales. En la última tuvimos la suerte que, si bien fuimos superiores en el partido tanto ante Países Bajos como con Francia, tuvimos que ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del 'Dibu' (Martínez) que nos hizo ganar, pero podés llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil un Mundial".

Por último, también aclaró que Argentina llega diferente a como vivió la etapa previa a Qatar: “Al ganar nos sacamos un peso encima, jugar sin esa mochila es un alivio, pero que al mismo tiempo no te da nada, porque el rival siempre le quiere ganar al campeón del mundo".