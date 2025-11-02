Con un gol sobre el final, Boca le ganó 2-1 a Estudiantes y empieza a palpitar el Superclásico







Boca logró un triunfo clave ante Estudiantes de La Plata por 2-1 y llega con un importante envión anímico al Superclásico del próximo domingo. El equipo dirigido por Claudio Ubeda quedó puntero del Grupo A y sumó puntos clave en la Tabla Anual.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Claudio Ubeda quedó puntero del Grupo A y sumó puntos clave en la Tabla Anual, donde se consolidó en el segundo lugar con cuatro unidades más que River, que tiene un partido menos.

Después de haber fallado un penal sobre el final del primer tiempo (el disparo pegó en el palo), Exequiel "Changuito" Zeballos tuvo revancha apenas comenzada la segunda parte y convirtió el primer gol del partido para poner en ventaja a Xeneize. El tanto llegó después de un buen pase filtrado de Miltón Giménez que dejó solo adentró del área sobre la derecha a su compañero que definió cruzado.

Embed Apenas 10 minutos después del tanto del visitante, a los 59 minutos llegó el descuento de Estudiantes a partir de un penal. El árbitro sancionó falta adentro del área luego de que Medina (exBoca) hiciera una buena jugada personal para llegar a la línea final, donde fue golpeado con imprudencia por el arquero rival, Agustín Marchesín.

El encargado de cambiar el penal por gol fue el colombiano Edwuin Cetré, que la picó al medio del arco.

Si bien Estudiantes llevó la iniciativa del encuentro durante la segunda parte, no pudo traducir esa superioridad en llegadas claras y en ningún momento logró ponerse adelante en el marcador. El panorama se complicó cuando Gabriel Neves, que había tenido un buen ingreso, fue expulsado a los 88 minutos. El gol agónico llegó de los pies de Miguel Merentiel, que convirtió el penal que sancionó el árbitro tras una falta sobre Ander Herrera ingresando al área.