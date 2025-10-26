Edinson Cavani, afuera de los convocados por Boca: se pierde el duelo ante Barracas Central por una lesión







El encuentro se jugará este lunes a las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

Cavani volvió a quedar marginado por una distensión muscular y suma una nueva ausencia consecutiva en Boca.

El delantero uruguayo Edinson Cavani no integrará la lista de concentrados de Boca Juniors para el partido frente a Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que se disputará este lunes a las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

El atacante continúa con una distensión en el psoas derecho, una molestia que lo dejó fuera de los últimos cuatro compromisos oficiales y que vuelve a encender las alarmas en el cuerpo técnico, ya que no logra mantener continuidad desde su llegada al club.

Un año complicado por las lesiones Las molestias musculares fueron una constante para Cavani durante la temporada. Si bien logró marcar su único gol del Clausura en la victoria ante Banfield, poco después volvió a quedar marginado por una nueva lesión.

Desde enero, el uruguayo se perdió al menos un partido de cada competencia que disputó Boca. El encuentro ante Barracas será su decimoctava ausencia en 39 partidos, lo que equivale a casi la mitad de la temporada fuera de las canchas.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá afrontar el duelo con varias bajas y la obligación de volver al triunfo para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Barracas Central, por su parte, ocupa el séptimo lugar en la Zona A con 18 puntos y llega con confianza tras su última victoria como local.

