La AFA suspendió a Nicolás Lamolina tras expulsar al hijo de "Chiqui" Tapia en Barracas-Boca







El árbitro no fue designado para la próxima fecha del Torneo Clausura tras mostrarle la roja a Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, en el caliente partido entre Barracas Central y Boca.

La AFA suspendió a Nicolás Lamolina tras expulsar al hijo de "Chiqui" Tapia en Barracas-Boca

La AFA informó este miércoles las nuevas designaciones arbitrales para la Fecha 14 del Torneo Clausura y la sorpresa se dio por la ausencia de Nicolás Lamolina, que viene de dirigir el polémico Barracas Central-Boca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue tomada por Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, quien descartó al juez del listado de designaciones oficiales.

En el arranque del mencionado partido el árbitro expulsó incorrectamente por doble amarilla a Iván Tapia, capitán de su equipo e hijo de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Embed - ¿ESTUVO BIEN EXPULSADO? Por esto Tapia vio la roja ante Boca | #Shorts Por este motivo y otros errores arbitrales a lo largo del triunfo de Boca, Lamolina quedó en el ojo de la tormenta y finalmente fue "no designado" para la próxima fecha. Todo un mensaje para el resto de sus colegas.