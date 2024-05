Conmoción en el mundo del golf: murió Grayson Murray

"Nos quedamos devastados al saber -y se nos rompe el corazón al compartirlo- que el jugador del PGA Tour Grayson Murray falleció esta mañana", dijo Monahan en su nota. "No tengo palabras. El PGA Tour es una familia y cuando pierdes a un miembro de tu familia nunca vuelves a ser el mismo. Estamos de luto por Grayson y rezamos por el consuelo de sus seres queridos. Me puse en contacto con los padres de Grayson para darles nuestro más sentido pésame y durante la conversación me pidieron que siguiéramos jugando torneos. Insistieron en que Grayson querría que lo hiciéramos. Por difícil que sea, queremos respetar sus deseos. El PGA Tour cuenta con psicólogos de duelo en el torneo, así como virtualmente para los que no están en el campo. Estoy de camino a Fort Worth y compartiré más información cuando podamos".