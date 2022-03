El jugador de Brasil que tuvo que ir al psicólogo por perder la final con Argentina

image.png

Con gol de Ángel Di María en el estadio Maracaná, el conjunto "albiceleste" dirigido por Lionel Scaloni derrotó por 1 a 0 a su par de Brasil y se quedó con la Copa América el 11 de julio de 2021.

Más de ocho meses después, Lodi contó cómo vivió la caída de su equipo: "Ocurrió ese problema en la Selección y me dije 'necesito colocar mi cabeza en orden'. No era depresión, pero iba camino al entrenamiento en el Atlético de Madrid y me quería volver, salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil".

Para cerrar, agregó: "Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estaba sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él".