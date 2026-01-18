SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de enero 2026 - 21:15

Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título con el pie derecho y avanzó de ronda

El campeón vigente venció 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en San Luis, dominó el trámite y comenzó con éxito la defensa del título obtenido en 2025.

Independiente Rivadavia venció 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en San Luis y avanzó de ronda en la Copa Argentina.

El conjunto mendocino sacó chapa de campeón desde el arranque y se adueñó del desarrollo, manejó los tiempos del partido y generó peligro con facilidad cada vez que aceleró en ataque.

Triunfazo de Independiente Rivadavia, que avanzó de ronda en la Copa Argentina

Esa superioridad se tradujo en el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, tras un centro de Matías Fernández que fue peinado por Sheyko Studer y definido de cabeza por el paraguayo Alex Arce, quien la colocó en el ángulo para abrir el marcador.

Luego del gol, Independiente Rivadavia atravesó sus mejores pasajes, con dominio territorial y chances claras para ampliar la ventaja, aunque le faltó precisión en la definición. Con el correr de los minutos, Estudiantes de Caseros logró emparejar el trámite y se aproximó con algunos centros cruzados sobre el área defendida por Nicolás Bolcato, aunque sin generar situaciones de riesgo concreto.

En la segunda mitad, la Lepra volvió a golpear a los 27 minutos. Tomás Botari asistió a Fernández, quien habilitó a Juan Manuel Elordi; el lateral envió un centro atrás preciso para que Ríos definiera cruzado y sentenciara el 2 a 0 definitivo.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho su camino en la Copa Argentina 2026 y espera en la próxima instancia al ganador del cruce entre Tigre y Claypole. Además, su próximo compromiso será el viernes, por el Torneo Apertura, cuando reciba en el Bautista Gargantini a Atlético Tucumán.

Los cruces de la Copa Argentina:

  • Cruce 1 (#32avos): San Lorenzo vs Deportivo Rincón
  • Cruce 2 (#32avos): Huracán vs Olimpo
  • Cruce 3 (#32avos): River Plate vs Club Ciudad Bolivar
  • Cruce 4 (#32avos): Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy
  • Cruce 5 (#32avos): Racing Club vs San Martín de Formosa
  • Cruce 6 (#32avos): Independiente vs Atenas de Rio Cuarto
  • Cruce 7 (#32avos): Platense vs Argentino de Monte Maíz
  • Cruce 8 (#32avos): Argentinos Juniors vs Midland
  • Cruce 9 (#32avos): Banfield vs Real Pilar
  • Cruce 10 (#32avos): Lanús vs Sarmiento de la Banda
  • Cruce 11 (#32avos): Talleres de Córdoba vs Argentino de Merlo
  • Cruce 12 (#32avos): Belgrano de Córdoba vs Atlético Rafaela
  • Cruce 13 (#32avos): Velez vd Deportivo Armenio
  • Cruce 14 (#32avos): Tigre vs Claypole
  • Cruce 15 (#32avos): Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó
  • Cruce 16 (#32avos): Gimnasia de La Plata vs Camioneros
  • Cruce 17 (#32avos): Newell's vs Acassuso
  • Cruce 18 (#32avos): Rosario Central vs Sportivo Belgrano
  • Cruce 19 (#32avos): Independiente Rivadavia de Mendoza vs Estudiantes de Buenos Aires
  • Cruce 20 (#32avos): Gimnasia de Mendoza vs Gimnasi y Tiro de Salta
  • Cruce 21 (#32avos): Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy
  • Cruce 25 (#32avos): Godoy Cruz vs Deportivo Morón
  • Cruce 26 (#32avos): San Martin de San Juan vs Club Deportivo Madryn
  • Cruce 27 (#32avos): Unión de Santa Fe vs Agropecuario
  • Cruce 30 (#32avos): Aldosivi vs San Miguel
  • Cruce 31 (#32avos): Barracas Central vs Temperley
  • Cruce 32 (#32avos): Deportivo Riestra vs Deportivo Maipu

