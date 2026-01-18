Independiente Rivadavia inició la defensa del título con una sólida victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de Caseros, en los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputó en el estadio La Pedrera, en San Luis, donde la Lepra fue superior y resolvió el partido con autoridad.
Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título con el pie derecho y avanzó de ronda
El campeón vigente venció 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en San Luis, dominó el trámite y comenzó con éxito la defensa del título obtenido en 2025.
El conjunto mendocino sacó chapa de campeón desde el arranque y se adueñó del desarrollo, manejó los tiempos del partido y generó peligro con facilidad cada vez que aceleró en ataque.
Esa superioridad se tradujo en el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, tras un centro de Matías Fernández que fue peinado por Sheyko Studer y definido de cabeza por el paraguayo Alex Arce, quien la colocó en el ángulo para abrir el marcador.
Luego del gol, Independiente Rivadavia atravesó sus mejores pasajes, con dominio territorial y chances claras para ampliar la ventaja, aunque le faltó precisión en la definición. Con el correr de los minutos, Estudiantes de Caseros logró emparejar el trámite y se aproximó con algunos centros cruzados sobre el área defendida por Nicolás Bolcato, aunque sin generar situaciones de riesgo concreto.
En la segunda mitad, la Lepra volvió a golpear a los 27 minutos. Tomás Botari asistió a Fernández, quien habilitó a Juan Manuel Elordi; el lateral envió un centro atrás preciso para que Ríos definiera cruzado y sentenciara el 2 a 0 definitivo.
Con este triunfo, Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho su camino en la Copa Argentina 2026 y espera en la próxima instancia al ganador del cruce entre Tigre y Claypole. Además, su próximo compromiso será el viernes, por el Torneo Apertura, cuando reciba en el Bautista Gargantini a Atlético Tucumán.
