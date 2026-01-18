Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título con el pie derecho y avanzó de ronda + Seguir en









El campeón vigente venció 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en San Luis, dominó el trámite y comenzó con éxito la defensa del título obtenido en 2025.

Independiente Rivadavia inició la defensa del título con una sólida victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de Caseros, en los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputó en el estadio La Pedrera, en San Luis, donde la Lepra fue superior y resolvió el partido con autoridad.

El conjunto mendocino sacó chapa de campeón desde el arranque y se adueñó del desarrollo, manejó los tiempos del partido y generó peligro con facilidad cada vez que aceleró en ataque.

Triunfazo de Independiente Rivadavia, que avanzó de ronda en la Copa Argentina Esa superioridad se tradujo en el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, tras un centro de Matías Fernández que fue peinado por Sheyko Studer y definido de cabeza por el paraguayo Alex Arce, quien la colocó en el ángulo para abrir el marcador.

Álex Arce marcó el 1-0 para Independiente Rivadavia ante Estudiantes de Buenos Aires, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/rDInYxi6gI — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2026 Luego del gol, Independiente Rivadavia atravesó sus mejores pasajes, con dominio territorial y chances claras para ampliar la ventaja, aunque le faltó precisión en la definición. Con el correr de los minutos, Estudiantes de Caseros logró emparejar el trámite y se aproximó con algunos centros cruzados sobre el área defendida por Nicolás Bolcato, aunque sin generar situaciones de riesgo concreto.

En la segunda mitad, la Lepra volvió a golpear a los 27 minutos. Tomás Botari asistió a Fernández, quien habilitó a Juan Manuel Elordi; el lateral envió un centro atrás preciso para que Ríos definiera cruzado y sentenciara el 2 a 0 definitivo.

A los 72´, Gonzalo Rios marcó el 2-0 ante Estudiantes (BA). pic.twitter.com/lR5FnPcjoo — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2026 Con este triunfo, Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho su camino en la Copa Argentina 2026 y espera en la próxima instancia al ganador del cruce entre Tigre y Claypole. Además, su próximo compromiso será el viernes, por el Torneo Apertura, cuando reciba en el Bautista Gargantini a Atlético Tucumán. Los cruces de la Copa Argentina: Cruce 1 (#32avos): San Lorenzo vs Deportivo Rincón

Cruce 2 (#32avos): Huracán vs Olimpo

Cruce 3 (#32avos): River Plate vs Club Ciudad Bolivar

Cruce 4 (#32avos): Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy

Cruce 5 (#32avos): Racing Club vs San Martín de Formosa

Cruce 6 (#32avos): Independiente vs Atenas de Rio Cuarto

Cruce 7 (#32avos): Platense vs Argentino de Monte Maíz

Cruce 8 (#32avos): Argentinos Juniors vs Midland

Cruce 9 (#32avos): Banfield vs Real Pilar

Cruce 10 (#32avos): Lanús vs Sarmiento de la Banda

Cruce 11 (#32avos): Talleres de Córdoba vs Argentino de Merlo

Cruce 12 (#32avos): Belgrano de Córdoba vs Atlético Rafaela

Cruce 13 (#32avos): Velez vd Deportivo Armenio

Cruce 14 (#32avos): Tigre vs Claypole

Cruce 15 (#32avos): Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó

Cruce 16 (#32avos): Gimnasia de La Plata vs Camioneros

Cruce 17 (#32avos): Newell's vs Acassuso

Cruce 18 (#32avos): Rosario Central vs Sportivo Belgrano

Cruce 19 (#32avos): Independiente Rivadavia de Mendoza vs Estudiantes de Buenos Aires

Cruce 20 (#32avos): Gimnasia de Mendoza vs Gimnasi y Tiro de Salta

Cruce 21 (#32avos): Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy

Cruce 25 (#32avos): Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Cruce 26 (#32avos): San Martin de San Juan vs Club Deportivo Madryn

Cruce 27 (#32avos): Unión de Santa Fe vs Agropecuario

Cruce 30 (#32avos): Aldosivi vs San Miguel

Cruce 31 (#32avos): Barracas Central vs Temperley

Cruce 32 (#32avos): Deportivo Riestra vs Deportivo Maipu