Independiente Rivadavia complicó a varios en la clasificación a las Copas: cómo está la lucha en la Tabla Anual







La consagración del equipo mendocino hizo que Argentinos Juniors no liberara cupo en la Tabla Anual para los torneos internacionales de próximo año. De esta manera, ahora la lucha será más reñida y crítica.

Tras el título de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina, el primero de su historia, tras una final emocionante ante Argentinos Juniors, fue una mala noticia para varios equipos pensando en la clasificación a las copas de la Conmebol del 2026.

El equipo mendocino, además de salir campeón, logró la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año próximo y generó un problema inesperado en la Tabla Anual. Resulta que si en su lugar el campeón era Argentinos Juniors, el "Bicho" iba a liberar un cupo y eso le favorecería directamente por ejemplo a River, Deportivo Riestra y San Lorenzo.

Hoy por hoy, el equipo de Gallardo está en el tercer puesto de la Tabla Anual, que equivale al Repechaje Fase 2 de la Libertadores. River, que tiene 52 puntos, es seguido de cerca por Argentinos (51), Deportivo Riestra (51) y San Lorenzo (49). Hay que aclarar que al igual que ocurrió con Boca en 2024, si pierden en esa fase se quedarán sin Libertadores ni Sudamericana por todo el año.

De la única forma que sea diferente es si Rosario Central (ya clasificado por la Tabla Anual) o Boca (lo hará si gana el Superclásico del domingo) logren salir campeón del actual Torneo Clausura y así liberarían un cupo. Por lo tanto, el tercero de la Anual iría a fase de grupos y el cuarto al Repechaje.

En principio, 12 clubes argentinos tendrán actividad a nivel internacional el próximo año: seis irán a la Copa Libertadores y otros seis jugarán la Copa Sudamericana. Claro está, se pueden habilitar uno o más cupos.

La Copa Libertadores del año que viene ya tiene dos cupos asegurados: Platense (campeón del torneo Apertura) y Rosario Central, por la Tabla Anual, ya se aseguraron sus lugares. A estos se le sumó Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina. En tanto, los equipos que terminen del cuarto al noveno puesto de la tabla anual se clasificarán para la próxima Copa Sudamericana. Lanús está en la final de la actual edición, por lo que liberará un cupo en caso de ganarla (clasificará a la Libertadores), siempre y cuando esté clasificando también en la Anual.