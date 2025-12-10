La Copa Argentina 2026 tendrá VAR desde octavos: conocé los cruces + Seguir en









Este mediodía se definieron las todas las fases de la Copa Argentina 2026. La novedad del torneo será que por primera vez tendrá VAR desde 8vos de final. El acto contó con la presencia de Claudio Tapia, en medio del escándalo de Sur Finanzas.

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Siendo el torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026.

Por primera vez en la Copa Argentina, en la edición de 2026, a partir de octavos de final habrá participación del VAR en todos los partidos.

El torneo se empezará a disputar en la última semana de enero y el equipo que abrirá la decimocuarta edición, será Independiente Rivadavia de Mendoza, el último campeón en este 2025.

Luego de la explicación del formato, los bombos y las etapas, los clásicos y/o “equipos parejas” de la Primera División, solamente se podrían enfrentar en la final del certamen.

En la cuarta categoría, clasificaron cuatro equipos, que salen del campeón del Campeonato de Primera División "C", el perdedor de la final, el ganador del Torneo Reducido por el segundo Ascenso a la Primera "B" Metropolitana, y el ganador del Torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026. Los equipos son: Camioneros, Ituzaingó, Sportivo Barracas y Claypole.

Todos los equipos que participarán en la Copa Argentina 2026: image Los cruces de la Copa Argentina: Cruce 1 (#32avos): San Lorenzo vs Deportivo Rincón

Cruce 2 (#32avos): Huracán vs Olimpo

Cruce 3 (#32avos): River Plate vs Club Ciudad Bolivar

Cruce 4 (#32avos): Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy

Cruce 5 (#32avos): Racing Club vs San Martín de Formosa

Cruce 6 (#32avos): Independiente vs Atenas de Rio Cuarto

Cruce 7 (#32avos): Platense vs Argentino de Monte Maíz

Cruce 8 (#32avos): Argentinos Juniors vs Midland

Cruce 9 (#32avos): Banfield vs Real Pilar

Cruce 10 (#32avos): Lanús vs Sarmiento de la Banda

Cruce 11 (#32avos): Talleres de Córdoba vs Argentino de Merlo

Cruce 12 (#32avos): Belgrano de Córdoba vs Atlético Rafaela

Cruce 13 (#32avos): Velez vd Deportivo Armenio

Cruce 14 (#32avos): Tigre vs Claypole

Cruce 15 (#32avos): Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó

Cruce 16 (#32avos): Gimnasia de La Plata vs Camioneros

Cruce 17 (#32avos): Newell's vs Acassuso

Cruce 18 (#32avos): Rosario Central vs Sportivo Belgrano

Cruce 19 (#32avos): Independiente Rivadavia de Mendoza vs Estudiantes de Buenos Aires

Cruce 20 (#32avos): Gimnasia de Mendoza vs Gimnasi y Tiro de Salta

Cruce 21 (#32avos): Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy

Cruce 25 (#32avos): Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Cruce 26 (#32avos): San Martin de San Juan vs Club Deportivo Madryn

Cruce 27 (#32avos): Unión de Santa Fe vs Agropecuario

Cruce 30 (#32avos): Aldosivi vs San Miguel

Cruce 31 (#32avos): Barracas Central vs Temperley

Cruce 32 (#32avos): Deportivo Riestra vs Deportivo Maipu

