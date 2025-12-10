La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Siendo el torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026.
La Copa Argentina 2026 tendrá VAR desde octavos: conocé los cruces
Este mediodía se definieron las todas las fases de la Copa Argentina 2026. La novedad del torneo será que por primera vez tendrá VAR desde 8vos de final. El acto contó con la presencia de Claudio Tapia, en medio del escándalo de Sur Finanzas.
-
Todo lo que tenés que saber sobre la Fórmula 1 en 2026 y sus principales transformaciones
-
El futbolista que se escapó de Boca para jugar en River y vive con un doloroso problema
Por primera vez en la Copa Argentina, en la edición de 2026, a partir de octavos de final habrá participación del VAR en todos los partidos.
El torneo se empezará a disputar en la última semana de enero y el equipo que abrirá la decimocuarta edición, será Independiente Rivadavia de Mendoza, el último campeón en este 2025.
Luego de la explicación del formato, los bombos y las etapas, los clásicos y/o “equipos parejas” de la Primera División, solamente se podrían enfrentar en la final del certamen.
En la cuarta categoría, clasificaron cuatro equipos, que salen del campeón del Campeonato de Primera División "C", el perdedor de la final, el ganador del Torneo Reducido por el segundo Ascenso a la Primera "B" Metropolitana, y el ganador del Torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026. Los equipos son: Camioneros, Ituzaingó, Sportivo Barracas y Claypole.
Todos los equipos que participarán en la Copa Argentina 2026:
Los cruces de la Copa Argentina:
- Cruce 1 (#32avos): San Lorenzo vs Deportivo Rincón
- Cruce 2 (#32avos): Huracán vs Olimpo
- Cruce 3 (#32avos): River Plate vs Club Ciudad Bolivar
- Cruce 4 (#32avos): Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy
- Cruce 5 (#32avos): Racing Club vs San Martín de Formosa
- Cruce 6 (#32avos): Independiente vs Atenas de Rio Cuarto
- Cruce 7 (#32avos): Platense vs Argentino de Monte Maíz
- Cruce 8 (#32avos): Argentinos Juniors vs Midland
- Cruce 9 (#32avos): Banfield vs Real Pilar
- Cruce 10 (#32avos): Lanús vs Sarmiento de la Banda
- Cruce 11 (#32avos): Talleres de Córdoba vs Argentino de Merlo
- Cruce 12 (#32avos): Belgrano de Córdoba vs Atlético Rafaela
- Cruce 13 (#32avos): Velez vd Deportivo Armenio
- Cruce 14 (#32avos): Tigre vs Claypole
- Cruce 15 (#32avos): Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó
- Cruce 16 (#32avos): Gimnasia de La Plata vs Camioneros
- Cruce 17 (#32avos): Newell's vs Acassuso
- Cruce 18 (#32avos): Rosario Central vs Sportivo Belgrano
- Cruce 19 (#32avos): Independiente Rivadavia de Mendoza vs Estudiantes de Buenos Aires
- Cruce 20 (#32avos): Gimnasia de Mendoza vs Gimnasi y Tiro de Salta
- Cruce 21 (#32avos): Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy
- Cruce 25 (#32avos): Godoy Cruz vs Deportivo Morón
- Cruce 26 (#32avos): San Martin de San Juan vs Club Deportivo Madryn
- Cruce 27 (#32avos): Unión de Santa Fe vs Agropecuario
- Cruce 30 (#32avos): Aldosivi vs San Miguel
- Cruce 31 (#32avos): Barracas Central vs Temperley
- Cruce 32 (#32avos): Deportivo Riestra vs Deportivo Maipu
- Temas
- Copa Argentina
Dejá tu comentario