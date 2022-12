El filósofo que dice que el Mundial no le interesa y espera que termine

"Por suerte solo quedan dos partidos", expresó el escritor, habitualmente invitado a los programas de TV, quizá como gesto pretendidamente rupturista.

Consultado sobre esta posición, abundó señalando que "el Mundial no me interesa en absoluto. De hecho, no veo los partidos. Lo único que me importa es que, como los partidos terminan a eso de las seis de la tarde, recién puedo salir a las seis y media e ir a los bares y prever que ya no estará el fútbol”.

Según especificó, lo que más le preocupa es tener que esperar hasta esa hora para poder salir e ir a algún lugar donde no haya “clima de Mundial”, y la gente no esté concentrada en un resultado deportivo.

Sebreli indicó que su "preocupación" por el fútbol "data de la década del sesenta, una época en que los intelectuales en general y los sociólogos en particular no consideraban este tema digno de atención".

"En contraposición, comenzaba a aparecer una tendencia antiintelectual que descubría los ritos populares como el fútbol o los ídolos populares; todavía no era Maradona sino el ahora algo olvidado Carlos Gardel”, apuntó.

“Espero con ansiedad el final del Mundial y por suerte solo quedan dos partidos. Me alegra haber ‘acertado’ en mi ensayo La era del fútbol en cuanto al tema del ‘telefútbol’ porque hoy el fútbol es solo eso. Lo que hay en las canchas es una especie de simulación y el verdadero negocio está en la transmisión televisiva. Eso predije en ese libro”, festejó.

Sebreli incluso se dio tiempo de criticar a Lionel Messi, al señalar: “Hasta los últimos partidos de la selección pensaba que era mucho más discreto que Diego Maradona en sus expresiones dentro y fuera de la cancha, pero ahora siento que está en una zona más complicada”.

Borges, el primero en denostar al fútbol

Antes de Sebreli, fue el gran escritor Jorge Luis Borges quien hizo saber su escasa empatía por el fútbol, al expresar, con su reconocida ironía, que era “uno de los mayores crímenes de Inglaterra”, país donde se inventó ese deporte. Como gesto en ese sentido, se recuerda que el autor de "Ficciones" daba conferencias a la misma hora en que jugaba la Selección, en el Mundial 78.