Crecen los rumores de que María Becerra cantará el himno nacional en la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La cantante argentina aparece como la principal candidata para cantar antes del partido entre Argentina y España, aunque desde su entorno todavía no confirmaron la información.

María Becerra podría tomar el lugar que tuvo Lali Espósito, quien cantó el himno en Qatar.

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva York, crecen las versiones que ubican a María Becerra como la principal candidata para interpretar el himno nacional argentino antes del inicio del partido.

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El rumor tomó fuerza a partir de versiones difundidas en distintos programas de espectáculos, que señalaron a la artista como la principal apuntada para el rol. Incluso algunos periodistas deportivos que están cubriendo el mundial en EEUU lo dan como cierto. Sin embargo, desde el entorno cercano de la cantante evitaron confirmar la información y remarcaron que “está todo por verse”, sin cerrar tampoco la posibilidad.

Becerra se encuentra actualmente de gira por España, lo que alimentó las especulaciones sobre una eventual negociación para su llegada a Estados Unidos antes de la final. Un dato que alimenta los rumores es la confirmación de que cantará en un show especial de Telemundo en Nueva York.

Pese a que su nombre es el que más fuerza tomó en las últimas horas, la organización del Mundial todavía no confirmó oficialmente a la artista que le pondrá voz al Himno. Otros nombres que también suenan para el mismo rol son los de Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Tini Stoessel.

Becerra, confirmada en la cobertura especial de Telemundo Lo que sí está confirmado es que María Becerra, junto a la también argentina Yami Safdie, fue elegida por Telemundo para representar al país en el evento especial que la cadena organizó para cubrir la final. La presentación de ambas artistas se realizará desde la ciudad de Nueva York, donde también se subirán al escenario Olga Tañón, Melody, Gente de Zona, Howie D y Ozuna, dentro de un show especial que saldrá en vivo como parte de la cobertura “Cubriendo el Mundial”.

Esa confirmación despejó, de paso, una de las versiones que circulaban en los últimos días: la de Yami Safdie como posible intérprete del Himno, un lugar que su participación en el evento de Telemundo dejaría descartado.