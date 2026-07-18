Kylian Mbappé superó a Lionel Messi y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

El delantero francés marcó un doblete ante Inglaterra y alcanzó los 22 tantos en la competencia. El capitán argentino quedó a uno y tendrá la posibilidad de recuperar la cima en la final frente a España.

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales . Con su doblete en la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra , el atacante alcanzó los 22 tantos y superó por uno a Lionel Messi.

El registro del francés resulta todavía más impactante por la cantidad de encuentros que necesitó para alcanzarlo: lleva 22 goles en 22 partidos , distribuidos en apenas tres participaciones mundialistas. Messi, por su parte, suma 21 conquistas en 31 presentaciones y seis ediciones de la Copa del Mundo.

Mbappé comenzó el Mundial 2026 con 12 goles y convirtió otros diez a lo largo de los ocho partidos disputados por Francia. De esta manera, superó durante el torneo al alemán Miroslav Klose, quien sostuvo durante más de una década el récord con 16 conquistas, y posteriormente dejó atrás al capitán argentino.

Los últimos dos goles de Mbappé llegaron durante la reacción francesa ante Inglaterra en el encuentro por el tercer puesto, disputado en Miami.

Los Tres Leones se fueron al descanso con una ventaja de 4-0, pero el delantero del Real Madrid abrió el camino de la recuperación a los 48 minutos, luego de recibir un pase en profundidad de Michael Olise. Posteriormente asistió a Bradley Barcola para el segundo tanto de Les Bleus.

A los 66 minutos, Mbappé volvió a combinarse con Olise y convirtió el 3-4. Ese segundo tanto le permitió llegar a los 22 goles en Mundiales y quedar en soledad en lo más alto de la clasificación histórica.

La remontada francesa finalmente no pudo completarse e Inglaterra se impuso por 6-4, pero el atacante cerró su participación en la competencia con dos marcas individuales a su nombre.

Mbappé superó a Messi.

Mbappé también lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

Además del récord histórico, Mbappé quedó como máximo anotador del Mundial 2026 con 10 goles en ocho partidos. El francés le sacó dos de ventaja a Messi, que suma ocho antes de afrontar la final frente a España.

El capitán argentino todavía puede modificar ambas clasificaciones. Un gol le permitirá igualar a Mbappé en la tabla histórica, mientras que con dos volverá a quedar como máximo anotador de los Mundiales. También necesitará al menos un doblete en la final para alcanzarlo en la disputa por la Bota de Oro de esta edición.

En caso de terminar como líder, Mbappé podría convertirse en el primer futbolista en conquistar dos veces la Bota de Oro mundialista, después de haber obtenido el reconocimiento en Qatar 2022. Messi, sin embargo, tendrá la última palabra este domingo.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé (Francia): 22 goles en 22 partidos.

22 goles en 22 partidos. Lionel Messi (Argentina): 21 goles en 31 partidos.

21 goles en 31 partidos. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.

16 goles en 24 partidos. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos.

15 goles en 19 partidos. Gerd Müller (Alemania Occidental): 14 goles en 13 partidos.

14 goles en 13 partidos. Harry Kane (Inglaterra): 14 goles en 17 partidos.

14 goles en 17 partidos. Just Fontaine (Francia): 13 goles en seis partidos.

13 goles en seis partidos. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.

A sus 27 años, Mbappé todavía podría disputar varias ediciones más de la Copa del Mundo y ampliar considerablemente su registro. Antes de pensar en el futuro, deberá esperar el resultado de la final entre Argentina y España para saber si conservará sus dos liderazgos.