El Pincha y el conjunto chileno igualaron 1-1 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y definirán el pase a cuartos de final el próximo martes 18 de agosto.

Estudiantes empató con Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes no tuvo una buena noche e igualó 1-1 con Universidad Católica de Chile en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 . El conjunto platense tuvo pocas situaciones de gol, varias de ellas desaprovechadas, mientras que el equipo chileno convirtió en su única llegada clara del partido dejando la serie abierta.

El Pincha se puso en ventaja rápidamente gracias a Joaquín Tobio Burgos , quien aprovechó un rebote tras un remate de Fabricio Pérez y venció al arquero Vicente Bernedo. Sin embargo, cuando parecía tener controlado el encuentro, Fernando Zampedri apareció sobre el final y, con un remate desviado en Santiago Núñez, marcó el empate para el conjunto chileno.

La serie se definirá el próximo martes 18 de agosto desde las 20.30 , cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en Chile. Estudiantes deberá conseguir un triunfo como visitante para avanzar directamente a los cuartos de final de la máxima competencia continental.

El local arrancó en ventaja desde los tres minutos del partido. Fabricio Pérez sacó un remate desde afuera del área que, luego de un desvío, permitió que Joaquín Tobio Burgos capturara el rebote y sacara un disparo de primera para poner el 1-0.

A los 16 minutos, un córner ejecutado al segundo palo habilitó la aparición del defensor Santiago Núñez , quien tuvo que cabecear incómodo y vio cómo su remate se iba apenas por encima del travesaño. Diez minutos más tarde, el experimentado delantero Guido Carrillo generó peligro al intentar sorprender con un potente remate desde afuera del área, que se fue cerca del primer palo.

Universidad Católica no tuvo llegadas claras durante buena parte del primer tiempo y recién a los 32 minutos consiguió aproximarse al arco de Fernando Muslera. El extremo argentino Justo Giani se combinó con Fernando Zampedri, quien debió sacar un disparo incómodo de volea que terminó por encima del travesaño.

Ya en el complemento, Tobio Burgos envió un buen centro atrás que dejó libre por el segundo palo a Fabricio Pérez, aunque el delantero no pudo acomodarse y sacó un remate de primera increíblemente desviado, con el arco prácticamente vacío.

Sin embargo, cuando parecía que Estudiantes tenía el partido controlado, Universidad Católica encontró el empate a los 40 minutos del segundo tiempo, en su única llegada de verdadero riesgo. Fernando Zampedri sacó un potente remate desde lejos que tuvo un ligero desvío en Santiago Núñez, suficiente para descolocar a Muslera y hacer que la pelota ingresara junto al segundo palo para el 1-1.

En el quinto minuto de descuento, el Pincha tuvo una última oportunidad para quedarse con el triunfo. Un mal rechazo dentro del área del volante Agustín Farías le quedó al mediocampista Ezequiel Piovi, quien no pudo conectar bien de cabeza y terminó entregándole la pelota en las manos al arquero Vicente Bernedo.

Con el empate consumado, Estudiantes deberá buscar la clasificación a los cuartos de final en Chile, donde estará obligado a ganar si pretende avanzar directamente de ronda.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Justo Giani, Fernando Zampedri, Cristian Cuevas. DT: Daniel Garnero.