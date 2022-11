Cristiano Ronaldo afuera del Manchester United: confirman su salida antes de debutar con Portugal en Qatar

"El club le da las gracias por su inmensa contribución a lo largo de sus dos etapas en Old Trafford, marcando 145 goles en 346 partidos, y le desea, así como a su familia, un buen futuro", añadió el Manchester United sobre la marcha del futbolista portugués de 37 años, quien había criticado recientemente a su entrenador y a sus dirigentes en una entrevista en la cadena TalkTV.

El antiguo jugador de Real Madrid y de Juventus, que se halla actualmente en Qatar disputando el Mundial con Portugal, había afirmado que la familia Glazer estaba más preocupada por la potencial generación de ingresos de Manchester United que por los resultados deportivos.

Incluso se refirió a sus antiguos compañeros de equipo Gary Neville y Wayne Rooney, diciendo que "no son (sus) amigos", después de las recientes críticas de ambas leyendas del club.

"Todos en el Manchester United siguen centrados en mantener la progresión del equipo bajo Erik ten Hag y en trabajar juntos para lograr el éxito en el terreno de juego", indican los 'Red Devils' en el comunicado.

Los dichos de Ronaldo

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", había expresado Cristiano sobre la relación quebrada entre él, el club y el director técnico.

Hace unos días, el entrenador neerlandés le había pedido al Manchester United que Ronaldo no siguiera siendo parte del club, porque no iba a tenerlo en cuenta para el 2023.

"No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me muestras respeto yo nunca lo tendré", fueron las palabras del atacante que se encuentra en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Portugal.