Mundial de Qatar 2022 Día 3 EN VIVO: cayó Argentina y se espera por el debut de Francia

El primer gol traerá el resto

Por Chavo Fucks desde Qatar

La materia "primer partido de un Mundial" podría ser de difícil aprobación si el gol que rompa el hielo y calme los nervios no llega pronto.

Soy de los que creen que, no importa cuan débil sea el rival, hay que pensar en él e intentar neutralizar cualquier virtud que tenga, por pequeña que sea. Arabia Saudita es menos que la Selección Argentina y esto no es ningún descubrimiento. Si todo el análisis y el desarrollo pasara solamente porque “Argentina es mejor que Arabia Saudita” y esta única sentencia sirviera para ganar, el fútbol sería otra cosa, algo mucho menos complejo, pero, a la vez, carente de pasión. Argentina no va a enfrentar sólo a Arabia Saudita: también enfrentará otras cuestiones que tienen que ver más con lo emocional que con lo estrictamente lúdico.