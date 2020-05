Una carrera virtual de 12 kilómetros para juntar donaciones para la Cruz Roja Argentina

View this post on Instagram

Nos pedían los 10k? Con los amigos de @soxmedias vamos a hacer el #Coronaton12k ! . Tenes que sumar 12.000 pasos del 23 al 25 de mayo y te podés ganar una de las cuatro órdenes de compra de $2500 en la tienda online de SOX! . Toda la info en nuestra web.