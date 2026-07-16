El oficialismo reunió el quorum en el Senado para avanzar con los cambios a la ley de Tierras

Con el número más que ajustado, La Libertad Avanza logró poner en marcha el debate para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Además, el oficialismo busca avanzar con una treintena de pliegos judiciales. En la previa, hubo homenajes a la Scaloneta.

Pasadas las 12, se puso en marcha la sesión en el Senado en la que La Libertad Avanza se apresta a darle media sanción al proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" , que, entre sus puntos más polémicos, modifica la Lley de Tierras para eliminar los límites a la venta en manos de extranjeros. En la previa al debate, se conoció un nuevo borrador del proyecto y había dudas sobre si el oficialismo reuniría los votos para su aprobación . En el inicio de la jornada, hubo homenajes a la Selección, tras el triunfo frente a Inglaterra.

Además de los bloques de la UCR y el PRO fueron decisivos para que LLA reúna el quorum, la presencia de los senadores que representan a los oficialismos de las provincias de Salta, Misiones y Neuquén . Puesto en marcha el debate, La Libertad Avanza se ilusiona con aprobar la propuesta que reforma la ley de Tierras, del Manejo de Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones .

Así y todo, en la previa a la sesión, había dudas en torno a si el oficialismo tendría los votos suficientes para aprobar y girar a Diputados la iniciativa que despierta fuerte polémica, entre otros ítems, porque elimina el límite de venta de tierras rurales en manos de extranjeros . Por caso, si bien los 10 senadores de la UCR dijeron "presente" en el recinto, no todos estaban de acuerdo con la iniciativa, y no la acompañarían con su voto.

Con Villarruel al frente de la sesión, el oficialismo busca aprobar la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada.

Las dudas se alimentaron del nuevo borrador (la versión número 15 desde que se dictaminó el texto) del proyecto que circuló entre los senadores. Es decir, La Libertad Avanza seguía concediendo cambios para reunir los votos necesarios para su aprobación.

El proyecto libertario elimina los límites a la venta de tierras en manos de extranjeros planteados en la ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, a fin de preservar la soberanía sobre los recursos naturales.

Para eso, establece que las personas o empresas extranjeras no pueden ser dueñas de más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Al mismo tiempo, la ley pone límite por nacionalidad. Especifica que, de ese 15% global, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% (es decir, el 4,5% del total de un territorio).

En su proyecto, La Libertad Avanza elimina esas restricciones. El borrador al que tuvo acceso Ámbito explicita que “las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales” son dos. Por un lado, “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”.

Por otro, el texto alude a “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten”.

Ahora bien, en este último ítem, el texto hace la siguiente aclaración: “Salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Más adelante, el borrador contempla que para la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros también se requerirá de la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

El borrador número 15 eliminó que, para esas restricciones, rija el silencio administrativo. Este establece que el silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como positivas. En otras palabras, si no hay un pronunciamiento a nivel provincial ni nacional, se considera que la autorización fue concebida.

Al comienzo de la sesión, el interrogante era si, incluso con esa nueva concesión, LLA tendría los votos para aprobar y girar a Diputados la ley.

Pliegos judiciales

El temario de la sesión también incluye la discusión de 30 pliegos judiciales (con los que el Ministerio de Justicia superaría las cien designaciones), seis diplomáticos y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina el 9 de julio de cada año. En ese marco, la capital tucumana será dispuesta por ley como la sede principal de los actos conmemorativos por el Día de la Independencia.

Entre los pliegos se encuentra el de Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado cumple 75 años el mes que viene y requiere del acuerdo del Senado para seguir 5 años más en su mandato.

Se trata, nada menos, que del juez que dejó sin efecto la cautelar de la CGT que ponía en jaque el grueso de la reforma laboral libertaria. Su pliego fue enviado a la Cámara que conduce Villarruel al día siguiente de ese fallo y fue visto como un guiño por parte del gobierno de Javier Milei. Motivo por el que se valió de un fuerte rechazo dentro y fuera del Congreso.

Homenaje a la selección

El triunfo de la selección ante Inglaterra se hizo presente en la sesión. Varios senadores arribaron al recinto y colgaron en sus bancas la camiseta con los colores de la bandera argentina. Entre ellos, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich. Su par, la salteña Emilia Orozco fue un paso más allá, y la llevó puesta.

Los senadores homenajearon a la Selección argentina. Comunicación Senado

"Humildemente, quiero pedir un aplauso por este equipo", dijo el radical Flavio Fama, quien le dedicó un homenaje a la selección argentina, tras la remontada del miércoles por la tarde. No solo hubo aplausos, sino que los senadores se pusieron de pie para homenajear a la selección argentina, que el domingo jugará la final del Mundial con España.

El peronismo apuntó contra La Libertad Avanza por llevar las camisetas argentina precisamente en la misma sesión en la que apuntan a aprobar la ley para eliminar los límites de la venta de tierras rurales en manos de extranjeros.