La Conmebol quiere a Lionel Messi en la Copa Libertadores tras un multimillonario acuerdo

Tras un acuerdo récord por los derechos televisivos en Estados Unidos, la institución madre del fútbol sudamericano analiza ampliar el torneo continental con clubes de la MLS y la Liga MX. El gran objetivo: tener al capitán de la Selección en 2027.

Conmebol y TelevisaUnion cerraron un acuerdo multimillonario hasta 2030 para que la cadena estadounidense transmita la Copa Libertadores en suelo norteamericano. Lionel Messi fue clave, pues todas las partes quiere que el argentino de Inter Miami juegue el máximo torneo continental.

En la previa del Mundial 2026 , se firmó un multimillonario acuerdo que superó los u$s1.500.000.000, en el que la cadena estadounidense TelevisaUnivision le adquirió a la Conmebol los derechos para transmitir la Copa Libertadores y Sudamericana en los Estados Unidos, a partir de 2027 y hasta 2030. Esta negociación llevó a Conmebol a analizar seriamente traspasar las fronteras de Sudamérica y organizar una Copa Libertadores con equipos de la MLS y de la Liga MX.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez es consciente del deseo de Lionel Messi de jugar la Copa Libertadores y viene estudiando el tema desde hace bastante tiempo. El dirigente paraguayo tiene como aliado nada mas ni nada menos que a Jorge Mas -propietario del Inter Miami y donde juega el astro argentino- quien no se anduvo con rodeos y blanqueó a principios de año su máximo anhelo: ver a las “Garzas” compitiendo mano a mano con los gigantes de Sudamérica.

El sueño de ver a Lionel Messi jugando la Copa Libertadores volvió a tomar fuerza tras las negociaciones entre Conmebol, Televisa y dirigentes de la MLS.

“Creo que el campeón de la MLS es merecedor de un cupo”, disparó el directivo, encendiendo la ilusión de ver a Lionel Messi disputando el trofeo más codiciado del hemisferio, el único que le falta en su vitrina de clubes. Además, Domínguez sobe lo importante que resultaría para las arcas de la Conmebol que el capitán del seleccionado argentino juegue la Libertadores.

Para la CONMEBOL , el mercado hispano en Estados Unidos es una mina de oro. Al tener a Televisa como el socio que llevará el torneo a millones de hogares en el norte, por esa razón la presencia de clubes de la MLS y de la Liga MX se vuelve una necesidad comercial para todas las partes.

Ante esta posibilidad Conmebol ya prepara un calendario espectacular para presentar ante la Concacaf, que tiene la última palabra para dar luz verde al regreso de los clubes norteamericanos.. La propuesta inicial contemplaría cuatro invitados de lujo: dos de la Liga MX y dos de la MLS.

Para definir los cupos se maneja una fórmula mixta: un boleto por mérito deportivo y otro por invitación directa. El criterio deportivo está en debate debido a los distintos calendarios (México juega torneos cortos y EE. UU. calendario anual). Por otro lado, Conmebol busca imanes de taquilla y patrocinadores. En ese escenario aparecen el Inter Miami con Lionel Messi y América de México (por el peso de Televisa) llevan las de ganar.

Una Libertadores con el formato Champions League

El torneo sudamericano analiza terminar su formato actual de ocho grupos de cuatro equipos. Con la llegada de los equipos de la MLS y de la Liga MX, la Conmebol estudia seriamente adoptar una "Súper Liga" de 36 equipos, idéntica al modelo que implementó la UEFA Champions League.

Con este sistema, cada club jugaría ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visita). Los rivales se definirían mediante cuatro bombos basados en el ranking continental, enfrentando a un rival de cada bombo y bloqueando los duelos entre equipos del mismo país en la primera fase.