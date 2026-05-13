Cuáles fueron las camisetas de la Selección argentina en los últimos 10 mundiales

Modelos clásicos, cambios y diseños recordados que marcaron distintas épocas del equipo nacional en las Copas del Mundo.

La camiseta de la Selección Argentina ocupa un lugar especial dentro del fútbol mundial . Cada nuevo diseño genera debate, nostalgia y hasta discusiones futboleras interminables en redes sociales y sobremesas. Para muchos hinchas, la casaca albiceleste no es solamente una prenda deportiva: funciona como un símbolo cargado de recuerdos, títulos y momentos históricos.

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A lo largo de las últimas décadas, la indumentaria argentina fue cambiando según tendencias, marcas deportivas y decisiones comerciales. Algunas versiones quedaron asociadas a campañas inolvidables, mientras otras todavía despiertan críticas. Hay modelos que se volvieron piezas de colección y otros que pasaron casi desapercibidos, aunque todos terminaron formando parte de la memoria mundialista.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, vuelve también la expectativa por conocer cómo será la próxima camiseta oficial. Las filtraciones y rumores ya circulan entre fanáticos y sitios especializados, en un contexto donde la estética de las selecciones genera tanta conversación como las listas de convocados o el fixture del torneo.

Aunque la presentación oficial todavía no se realizó, distintas filtraciones muestran que la camiseta argentina para el Mundial 2026 mantendría las tradicionales franjas celestes y blancas, aunque con algunos detalles renovados en cuello, mangas y tonos. Como suele pasar antes de cada Copa del Mundo , aparecen imágenes extraoficiales que después cambian parcialmente cuando la marca deportiva lanza el modelo definitivo.

En principio, la idea sería conservar una línea bastante clásica, algo que muchos hinchas vienen reclamando desde hace años. Después de diseños experimentales o detalles más modernos en torneos anteriores, parece haber consenso en que la camiseta argentina funciona mejor cuando respeta su identidad histórica.

afa AFA

Otro punto importante será el parche de campeón del mundo, que la Selección seguirá llevando tras la consagración en el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Ese detalle convirtió automáticamente a la camiseta actual en una de las más buscadas y vendidas de los últimos años.

Las camisetas de los últimos Mundiales de la Selección

La historia reciente de Argentina en los mundiales también puede recorrerse a través de sus camisetas. Cada diseño quedó ligado a jugadores, partidos y emociones muy concretas.

En Copa Mundial de la FIFA México 1986, la camiseta azul utilizada ante Inglaterra se convirtió en una pieza legendaria gracias a los goles de Diego Maradona. Aunque no era la titular, terminó entrando para siempre en la historia del fútbol argentino.

maradona.jpg Diego Maradona levando la Copa del Mundo en el estadio Azteca de México en 1986, vistiendo la camiseta de la marca francesa. Ahora Le Coq Sportif vuelve a vestir a otra selección, la de Los Pumas. @afa

La de Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 mantuvo un estilo clásico y quedó asociada al recorrido inesperado hasta la final. En ese torneo apareció también una camiseta alternativa azul oscura muy recordada.

Como en Italia 1990, Argentina no pudo ganar en el debut mundialista

Durante Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, la Selección usó uno de los modelos más llamativos: las mangas con gráficos geométricos marcaron una época y todavía generan división entre hinchas. Algunos la aman por nostalgia noventosa; otros creen que fue demasiado cargada.

Camiseta argentina mundial 1994 @altaco

En Copa Mundial de la FIFA Francia 1998 apareció un diseño más sobrio, con cuello negro y detalles elegantes. Muchos la recuerdan por el equipo de Gabriel Batistuta y Ariel Ortega.

camiseta argentina mundial 1998 ok @JotaLopezbotel1

La camiseta de Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002 incorporó franjas más anchas y un estilo bastante limpio. Quedó marcada por la eliminación temprana en fase de grupos, un golpe duro para una generación que llegaba como favorita.

camiseta argentina mundial 2002 @ElBurritoDelTw

En Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 volvió una estética más moderna, con líneas curvas y ajuste más deportivo. Para muchos fanáticos, una de las camisetas más lindas de las últimas décadas.

camiseta argentina mundial 2006 Pinterest

La versión de Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 apostó por detalles dorados y un diseño más estilizado. Ya empezaba la era de Lionel Messi como principal referencia del equipo.

camiseta argentina mundial 2010 Pinterest

En Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Argentina usó una camiseta simple y muy clásica, asociada rápidamente a la llegada a la final. La alternativa azul con franjas horizontales también tuvo mucha aceptación.

camiseta argentina mundial 2014 Pinterest

La de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 introdujo degradados en las franjas celestes y una estética más moderna. Aunque visualmente tuvo buena recepción, el rendimiento futbolístico dejó sabor amargo.

Argentina-vs-Nigeria-Mundial-Rusia-2018-183.jpg

Finalmente, la camiseta de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 ya quedó entre las más emblemáticas de la historia argentina. El diseño incorporó tonos violetas suaves en las franjas y terminó asociado para siempre a la tercera estrella conseguida en Qatar.

Argentina Francia Messi Qatar 2022 Julian Finney/Getty Images Julian Finney/Getty Images

Mundial 2026: días horarios de los partidos de Argentina en fase de grupos

El Mundial 2026 tendrá un formato ampliado con 48 selecciones y más partidos que nunca. La fase de grupos ya está definida y la Selección Argentina ya conoce el calendario previsto para la fase de grupos.

camiseta jugadores AFA

Fixture oficial de Argentina - grupo J