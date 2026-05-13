Una a una, estas son todas las camisetas oficiales del Mundial 2026 selección por selección

Las 48 selecciones clasificadas ya presentaron las camisetas que usarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Las 48 selecciones clasificadas ya presentaron las camisetas que utilizarán en el Mundial 2026.

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya presentaron las camisetas que utilizarán en la histórica Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los nuevos modelos mezclan inspiración retro, innovación tecnológica y referencias culturales , en una edición que promete marcar un nuevo estándar visual dentro del fútbol internacional.

Las principales marcas deportivas apostaron por diseños vinculados a la identidad de cada país, mientras incorporaron telas y sistemas especiales para soportar las altas temperaturas del verano boreal. Además, muchas selecciones estrenaron sus camisetas meses antes del torneo, dejando atrás la vieja tradición de reservarlas únicamente para el Mundial.

El Grupo A combina localía, velocidad y tradición futbolera . Selección de México intentará hacerse fuerte ante su gente, mientras Selección de Corea del Sur llega con un juego dinámico y ofensivo. Selección de Sudáfrica buscará volver a ser protagonista y Selección de República Checa aporta experiencia y orden europeo.

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Corea del Sur

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Sudáfrica

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República Checa

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Las camisetas del Grupo B

El Grupo B presenta un panorama equilibrado entre selecciones consolidadas y proyectos en crecimiento. Selección de Canadá quiere aprovechar la localía y el talento de su nueva generación. Selección de Suiza mantiene su perfil competitivo, mientras Selección de Qatar intentará dar otro golpe internacional. Selección de Bosnia regresa al Mundial con ilusión renovada.

Canadá

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Suiza

suiza

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Qatar

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Bosnia y Herzegovina

bosnia

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Las camisetas del Grupo C

El Grupo C mezcla candidatos históricos y equipos capaces de sorprender. Selección de Brasil aparece como el gran favorito por historia y jerarquía. Selección de Marruecos llega fortalecida tras sus recientes actuaciones internacionales. Selección de Escocia aporta intensidad y Selección de Haití intentará convertirse en la sorpresa del grupo.

Brasil

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Marruecos

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Escocia

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Haití

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Las camisetas del Grupo D

El Grupo D reúne estilos muy diferentes y selecciones con ambiciones altas. Selección de Estados Unidos tendrá la presión de ser anfitrión, mientras Selección de Australia apuesta por su fortaleza física. Selección de Paraguay quiere recuperar protagonismo y Selección de Turquía llega con jóvenes figuras de gran proyección.

Estados Unidos

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Australia

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Paraguay

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Turquía

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Las camisetas del Grupo E

El Grupo E combina historia europea, talento sudamericano y potencia africana. Selección de Alemania buscará volver a pelear por el título, mientras Selección de Ecuador intentará consolidar su crecimiento internacional. Selección de Costa de Marfil aporta velocidad y físico, y Selección de Curazao sueña con sorprender.

Alemania

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Ecuador

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Costa de Marfil

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Curazao

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Las camisetas del Grupo F

El Grupo F promete partidos muy intensos y estilos variados. Selección de Países Bajos aparece como favorita por su jerarquía. Selección de Japón llega con disciplina y velocidad, mientras Selección de Túnez buscará competir de igual a igual. Selección de Suecia completa una de las zonas más equilibradas.

Países Bajos

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Japón

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Túnez

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Suecia

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Las camisetas del Grupo G

El Grupo G reúne talento europeo, selecciones africanas fuertes y una incógnita oceánica. Selección de Bélgica intentará aprovechar una de sus últimas generaciones doradas. Selección de Irán quiere consolidarse a nivel mundial, mientras Selección de Egipto apuesta por su experiencia. Selección de Nueva Zelanda buscará dar la sorpresa.

Bélgica

BELGICA

Irán

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Egipto

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Nueva Zelanda

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Las camisetas del Grupo H

El Grupo H mezcla campeones del mundo, tradición sudamericana y selecciones emergentes. Selección de España parte como favorita por su calidad colectiva. Selección de Uruguay mantiene su histórica garra competitiva, mientras Selección de Cabo Verde intentará seguir creciendo internacionalmente. Selección de Arabia Saudita completa un grupo muy competitivo.

España

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Uruguay

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Cabo Verde

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Arabia Saudita

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Las camisetas del Grupo I

El Grupo I presenta una mezcla de poder europeo, intensidad africana y ambición nórdica. Selección de Francia aparece como una de las grandes candidatas al título. Selección de Senegal buscará reafirmar su crecimiento, mientras Selección de Noruega sueña con destacarse de la mano de sus figuras. Selección de Irak intentará sorprender.

Francia

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Senegal

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Noruega

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Irak

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Las camisetas del Grupo J

El Grupo J tiene como gran protagonista a Selección de Argentina, vigente campeona del mundo y una de las máximas favoritas. Selección de Argelia buscará competir con intensidad, mientras Selección de Austria llega con una generación sólida. Selección de Jordania intentará dar uno de los grandes golpes del torneo.

Argentina

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Argelia

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Austria

AUSTRIA

Jordania

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Las camisetas del Grupo K

El Grupo K reúne selecciones con estilos ofensivos y jugadores desequilibrantes. Selección de Portugal intentará pelear por el título con una generación repleta de talento. Selección de Colombia apuesta por su intensidad y creatividad, mientras Selección de Uzbekistán disputará su primer Mundial. Selección de RD Congo completa una zona impredecible.

Portugal

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Colombia

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Uzbekistán

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RD Congo

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Las camisetas del Grupo L

El Grupo L combina tradición europea, potencia balcánica y representantes africanos y centroamericanos. Selección de Inglaterra aparece como favorita por plantel y experiencia. Selección de Croacia intentará volver a destacarse en una Copa del Mundo, mientras Selección de Panamá buscará competir con intensidad. Selección de Ghana aporta talento y físico en un grupo muy atractivo.

Inglaterra

Inglaterra

Croacia

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Panamá

Panamá

Ghana