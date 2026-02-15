Cuánto gana un deportista por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno + Seguir en









Conocé cómo funciona el sistema de incentivos, según la delegación o el país perteneciente en cada caso.

La medalla de oro funciona como un ingreso extraordinario para los deportistas olímpicos. Juegos Olímpicos de París 2024

Ganar una medalla olímpica ya es un premio de reconocimiento en sí mismo, pero: ¿existe una remuneración económica que reconoce el valor de los deportistas?. La realidad es que el Comité Olímpico Internacional no entrega dinero a cambio, pero existen incentivos financieros que pagan los países participantes y estos transforman los podios en un activo económico relevante para el atleta.

El valor material de una medalla olímpica resulta simbólico, cada una contiene apenas seis gramos de oro y su tasación ronda los US$ 1.000. Sin embargo este es un valor insignificante respecto a los incentivos que suelen recibir los deportistas por parte del estado. De las 92 delegaciones participantes, al menos 37 confirmaron pagos en efectivo para quienes alcancen el primer puesto, además de becas, apoyos estructurales y beneficios fiscales.

En términos financieros, el rango de premios presenta una dispersión marcada. Las bonificaciones parten desde montos cercanos a los US$ 3.000 y alcanzan picos próximos a los US$ 787.000, de acuerdo con el país. En paralelo, algunas delegaciones incorporaron esquemas complementarios, como fondos previsionales o asignaciones familiares diferidas.

Estados Unidos, por ejemplo, mantiene un premio estándar de US$ 37.500 por oro, aunque suma un aporte privado extraordinario de US$ 100.000 para el retiro de cada atleta olímpico y paralímpico, independientemente del resultado deportivo.

Deportistas mejores pagas del mundo.jpg Excélsior Cuánto gana un deportista por la medalla, según el país El liderazgo del ranking corresponde a economías que utilizan el incentivo como política deportiva. Singapur encabeza la lista con US$ 787.000 por medalla de oro, seguido por Hong Kong, con US$ 768.000, y Polonia, con hasta US$ 355.000 si se consideran aportes estatales y del comité olímpico. En estos casos, el premio incluye transferencias únicas, becas temporales y, en algunos países, acceso anticipado a pensiones vitalicias.

Por ejemplo: para Polonia el incentivo consta en garantizar vehículos, viviendas y pagos mensuales; países cómo Croacia y Macedonia del Norte garantizan ingresos periódicos de por vida vinculados al salario promedio nacional; Italia plantea una bonificación de unos US$ 213.000 por cada premio de oro, sin tope acumulado. Sin embargo, existen delegaciones como Irlanda o Gran Bretaña que priorizan el financiamiento estructural, sin atención especial al resultado o el podio. Los 5 pagos más altos por medalla de oro en Milán–Cortina 2026 se ordenan así: Singapur: US$ 787.000

Hong Kong: US$ 768.000

Polonia: hasta US$ 355.000

Kazajistán: US$ 250.000

Italia: US$ 213.000

