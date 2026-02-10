Juegos Olímpicos de Invierno: tras ganar el bronce, un atleta noruego confesó entre lágrimas una infidelidad + Seguir en









Sturla Holm Laegreid sorprendió al confesar una infidelidad a su pareja tras ser tercero en la combinada de 20 km en Milán Cortina 2026.

Sturla Holm Laegreid ganó la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El noruego Sturla Holm Laegreid, medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, rompió en llanto en una entrevista posterior y confesó públicamente una infidelidad a su pareja, ocurrida tres meses atrás, en una escena que rápidamente se volvió viral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La surrealista escena tuvo lugar al finalizar la competencia, durante una entrevista posterior, en la que el deportista reconoció el desliz amoroso y el impacto que tuvo en su vida personal.

Sturla Holm Laegreid y la confesión de la infidelidad “Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”, dijo entre lágrimas el atleta.

Luego, agregó: “Tenía una medalla de oro en mi vida, y seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella”.

Sturla Holm Laegreid infidelidad jjoo La insólita confesión de Sturla Holm Laegreid. Según explicó, el deporte pasó “a un segundo plano estos últimos días” después de contarle a su pareja -de identidad desconocida- lo ocurrido. Aun así, aseguró que no piensa rendirse y que está dispuesto a asumir las consecuencias.

“Se lo conté hace una semana y, por supuesto, se acabó. No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón”, afirmó. Más adelante, completó: “Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder”. En lo estrictamente deportivo, Sturla Holm Laegreid finalizó en el tercer puesto, por detrás de su compatriota Johan-Olav Botn y del francés Eric Perrot, quienes se quedaron con las medallas de oro y plata, respectivamente. El noruego sólo falló un blanco durante la carrera y terminó a 48,3 segundos del ganador.