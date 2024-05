¿Cuántos millones ganará el campeón de la Champions League?

Es decir, como los pagos son acumulativos, el equipo que gane la Champions recibirá unos ingresos cercanos a los u$s 90 millones solo por méritos deportivos : u$s 16,5 millones por participar,u$s 54 millones por ir pasando eliminatorias y entre u$s 13 y 19,5 millones por las victorias y empates de la fase de grupos.

champions copa.webp La Copa por la cual disputarán este sábado Real madrid y Borussia Dortmund y que le reportará al ganador embolsar alrededor de u$s 90 millones. X.com

Reparto inicial

De acuerdo con la última circular de la UEFA, cada uno de los 32 clubes que llegaron a la fase de grupos recibió u$s 16,9 millones, divididos en un pago inicial de u$s 16 millones y un saldo de u$s 910 mil.

¿Cuánto ganó cada equipo por ganar o empatar un partido de Champions en fase grupos?: u$s 3 millones por cada victoria y u$s 1 millón por cada empate.

Como por cada empate se queda sin repartir alrededor de u$s 1.1 millón respecto a si hubiera habido que pagar una victoria, ese montante no repartido generó una especie de "bote" y se redistribuyó entre todos los clubes de la fase de grupos proporcionalmente a sus victorias.

Por pasar de fase

Una vez superada la fase de grupos, empiezó la fase de eliminatorias. Y aquí los premios comienzaron a ser más suculentos. Así, tenemos: Pase a octavos (1/8) de final: u$s 10,4 millones por club.. Por pasar a cuartos de final: u$s 11,5 millones por club y por llegar a semifinales: u$s 13,5 millones por club.

Pagos por coeficientes

Cada equipo tiene un coeficiente o puntuación UEFA según su éxito a largo plazo en las competiciones. De acuerdo con ello, se otorgó 1 acción al equipo con el ranking más bajo y 32 acciones al mejor equipo clasificado de todos los participantes.

En total, por este concepto se repartieronen u$s 650,9 millones divididos entre las "acciones de coeficiente", valorada cada una en u$s 1,24 millonnes. El equipo con el ranking más bajo recibió una acción (u$s1,24 millones), y cada rango superior recibió una acción adicional, hasta el equipo mejor clasificado que recibirá 32 acciones (u$s 39,43 millones).

Derechos de TV

Por último, también se distribuyó una cantidad de dinero en función del atractivo de cada equipo en el mercado televisivo. El montante estimado para este año fue de u$s 325,4 millones, que se distribuyeron basándose en el valor proporcional de cada mercado televisivo representado por los clubes desde la fase de grupos en adelante.

Por ejemplo, el Real Madrid, campeón de la anterior edición 2021/2022, obtuvo casi u$s 130 millones por ganar aquella edición. Unos u$s 88 millones por los resultados deportivos más u$s 37,5 de la 1ª posición que ocupaba en el ranking histórico de la UEFA más otros conceptos.

Este desglose financiero refleja la estructura de premios y primas para cada equipo basada en el rendimiento y la participación, así como el enfoque de recompensar el éxito a largo plazo en competiciones europeas y el valor de mercado televisivo de los equipos.

¿cuánto valen los planteles del Real Madrid y el Borussia Dortmund?

Dos modelos de clubes distintos. Son los dos extremos de una misma batería que se retroalimentan. Uno, un club formador y vendedor: Borussia Dortmund; el otro un comprador de figuras consagradas o a punto de explotar: Real Madrid.

Según el sitio Transfermarkt, el madrista vale un poco más que el doble que el de los aurinegros.

Los jugadores del Real Madrid alcanzan en conjunto un valor total de u$s 1.128 millones. El futbolista más caro es Jude Belligham, cuyo pase se estima en u$s 195 millones y es seguido muy de cerca por Vinícius Júnior (u$s 163 millones).

Según el mismo sitio web, en el Borussia Dortmund ninguno de los jugadores supera los u$s 43,4 millones en valor de mercado. Con ese valor aparece una de sus máximas figuras, Julian Brandt, junto a Donyell Malen, que está lesionado, y su arquero Gregor Kobel. Un escalón más atrás, en u$s 32,5 millones, están Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen, seguidos de cerca por Jamie Bynoe-Gittens y Karim Adeyemi, en u$s 30,3 millones. En total, el plantel profesional está valuado en u$s 503,2 millones. Es decir, existe una diferencia de u$s 625,4 millones entre los dos clubes.

Real Madrid y Borussia Dortmund juegan la final de la Champions League: todos los detalles

Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentarán este sábado 1 de junio en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, en el marco de la final de la UEFA Champions League 2023-24.

Cabe destacar que el encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, comenzará a las 16 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por la plataforma Star+.