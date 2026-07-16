La Selección argentina se entrenó después de ganarle a Inglaterra y viaja a Nueva York para la final + Agregar ámbito en









Los futbolistas que jugaron 60 minutos o más hicieron trabajos regenerativos, mientras que el resto tuvo un práctica exigente. Lionel Scaloni hablará mañana en conferencia de prensa.

La Selección argentina se entrenó por última vez en Atlanta. @Argentina

No habían pasado si quiera 24 horas de la victoria histórica ante Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 que la Selección argentina ya estaba entrenando en Atlanta con la mira puesta en el próximo cruce.

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La jornada comenzó esta mañana con trabajos para todo el plantel en el gimnasio del Atlanta United Training Ground. Luego y como es habitual después de los partidos, aquellos que jugaron el miércoles más de 60 minutos descansaron e hicieron tareas de recuperaciones física.

Quienes sumaron pocos minutos o no jugaron frente a Inglaterra realizaron una práctica exigente con ejercicios más intensos focalizados en movimientos de defensa-ataque, definición y recuperación tras pérdida.

Mientras una parte del plantel hacia trabajos con pelota, Lionel Messi, Leandro Paredes y Enzo Fernández estaban sentados en un banco, descalzos y entre risas. Más tarde se sumaron a ese grupo Giuliano Simeone, Julián Álvarez y el resto de los titulares.

La buena noticia para Lionel Scaloni es que todos sus jugadores están a disposición y en buen estado físico, una imagen muy distinta de la previa a esta Copa del Mundo en la que la Argentina llegaba con varios jugadores que arrastraban lesiones. Tampoco tiene futbolistas suspendidos por acumulación de amarillas o por tarjetas rojas.

Los titulares ante Inglaterra descansaron en la práctica de este jueves. @Argentina Cómo continúa el calendario de la Selección argentina Este jueves a las 19 hora argentina el plantel argentino partió rumbo a Nueva Jersey donde jugará el domingo la final del mundo. El viernes será la práctica más exigente y la última abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos en la que tres jugadores hablarán en zona mixta. Por la tarde, Lionel Scaloni y Luis de La Fuente brindarán una última conferencia de prensa. Los entrenamientos del sábado serán cerrados y ambos equipos terminarán de pulir los últimos detalles de cara al duelo final.