Así fue el último asado de la Selección argentina antes de la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El material fue compartido por Claudio Tapia, donde aseguró que "salió asado con la banda". Se trata del último "ritual" de los jugadores antes de presentarse en la final este domingo.

"Y sí, hubo asado con la banda", se sinceró el presidente de la AFA Claudio Tapia. Captura

La Selección argentina compartió un último asado antes del partido con España en la final del Mundial 2026, que se jugará este domingo a las 16 (horario Argentina). El "ritual" quedó documentado en un video compartido por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en sus redes sociales.

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Allí, se ve al plantel reunido alrededor de la parrilla, cumpliendo con el ritual que los acompaña en cada partido. Las imágenes muestran a Tapia colaborando en la preparación de la carne, mientras se ve a Emiliano Martínez, Nico González, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez supervisando y probando la carne.

El video del último asado de la Selección argentina en el Mundial 2026: "Argentino hasta los huesos" El asado como ritual se consolidó como una costumbre para la Selección durante cada competencia durante este torneo. En cada uno de esos momentos, jugadores y cuerpo técnico participan activamente mientras comparten un rato de risas y distensión.

Esta vez, la cita fue en Nueva Jersey, horas antes de enfrentar a España por el título, que quedó bautizado por Tapia como: "Argentino hasta los huesos".

"Argentino hasta los huesos", bautizó Tapia al momento compartido junto a los pibes de la Scaloneta. @chiquitapia En la previa a la final, Donald Trump saludó al Chiqui Tapia y elogió a Lionel Messi Entre risas y dirigentes de la primer plana del fútbol mundial, como Giani Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (CONMEBOL): así fue el saludo individual que buscó Donald Trump con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. A dos días de la final del Mundial 2026, el líder republicano evitó las preguntas sobre su preferencia en la definición y llenó de elogios a Lionel Messi.

En su discurso, el presidente estadounidense le dedicó unas palabras al capitán de la selección argentina: “Vi ese pase de Messi, y aunque no sé tanto como la gente de aquí, sí sé algo de fútbol… Messi estaba bien marcado, y de repente, se encontró a la derecha con mucho tiempo. Le pegó. Estuvo a milímetros de ser perfecto, y ahí terminó el partido. Fue brillante". Luego, Trump recordó el partido inaugural de la Argentina contra Argelia: "Consiguió el triplete, algo muy raro en este deporte". En el evento realizado en la Trump Tower de Nueva York, el mandatario incluso le preguntó a Tapia si la Selección argentina estaba "para repetir" el campeonato mundial.