Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras ser goleado en el Nuevo Gasómetro + Seguir en









Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo luego de la dura derrota ante Defensa y Justicia por 5 a 2 en el Nuevo Gasómetro.

Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras ser goleado en el Nuevo Gasómetro

La Comisión Directiva de San Lorenzo decidió interrumpir el contrato de Damián Ayude, que de esta forma dejará de ser el entrenador del primer equipo del club luego de la goleada recibida como local.

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Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo y el director deportivo, Pablo Barrientos, se reunieron .con el entrenador a primera hora de este martes, justo antes del inicio de la práctica en la Ciudad Deportiva, para comunicarle la decisión.

La durísima derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro sentenció el ciclo de Ayude, que había comenzado en junio de 2025, cuando asumió la tarea de reemplazar a Miguel Ángel Russo.

En 29 partidos dirigidos, obtuvo 9 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, un 44% de efectividad. Venía de lograr un gran empate en la Bombonera frente a Boca, donde dos de sus titulares sufrieron rotura de ligamentos de la rodilla.

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