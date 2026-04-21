San Lorenzo recordó al papa Francisco a un año de su muerte con un mensaje cargado de emoción + Seguir en









El club de Boedo homenajeó al Sumo Pontífice en redes sociales y volvió a poner de relieve el lazo histórico que mantuvo con sus colores.

San Lorenzo recordó a Francisco con un mensaje emotivo al cumplirse un año de su muerte.

San Lorenzo publicó este martes un mensaje en homenaje al papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su muerte. A través de sus canales oficiales, el club lo recordó con palabras cargadas de afecto y volvió a destacar el vínculo histórico que unió a Jorge Mario Bergoglio con la institución de Boedo.

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“A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre”, expresó el club en sus redes sociales, junto a una imagen alusiva al pontífice argentino.

Francisco, que condujo la Iglesia católica desde 2013 hasta su muerte, el 21 de abril de 2025, falleció a los 88 años. Su identificación con San Lorenzo fue pública durante toda su vida y se mantuvo incluso después de haber sido elegido Papa.

El lazo entre Bergoglio y el club azulgrana fue una de las marcas más conocidas de su perfil futbolero. De hecho, apenas un año después del inicio de su pontificado, San Lorenzo conquistó la Copa Libertadores 2014, el primer título continental de su historia, tras vencer a Nacional de Paraguay en la final.

Embed - San Lorenzo de Almagro on Instagram: "A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre." View this post on Instagram Más allá de su fanatismo por el equipo de Boedo, Francisco también se mostró siempre cercano al fútbol en general y siguió de cerca la actualidad de la Selección argentina, con la que incluso protagonizó anécdotas y bromas durante el Mundial de Brasil 2014.

Se cumple un año de la muerte del papa Francisco, el argentino que transformó la Iglesia Católica Argentina y la Iglesia Católica afrontan una jornada cargada de sentimiento este martes 21 de abril: en detalle, se cumple el primer aniversario de la muerte de Jorge Bergoglio. Así, la semana estará marcada por homenajes a quien se convirtió en el papa Francisco y gobernó la iglesia durante 12 años, con una clara agenda reformista y sinodal. Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años de edad en la Casa Santa Marta, ubicada dentro de la Ciudad del Vaticano. Su muerte se produjo luego de varios meses de un cuadro que deterioró su salud, que incluyó internaciones y tratamientos contra la neumonía. Según informó el Vaticano, las causas oficiales de su fallecimiento fueron un derrame cerebral (ictus), coma y colapso cardiovascular irreversible. El papado de Francisco estuvo enmarcado en un contexto de gran complejidad de la Iglesia Católica, que naufragaba entre denuncias de abusos de menores, corrupción, y una importante crisis de fieles en todo el mundo. A su llegada, el argentino abogó por una institución más cercana, que tenga al pobre como sujeto central de su programa, combatió a la Curia romana y buscó reconectar con la juventud.