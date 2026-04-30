Delegación de Irán abandona Canadá tras incidente migratorio y no participará del Congreso de la FIFA + Seguir en









Funcionarios del fútbol iraní denunciaron maltrato en el aeropuerto de Toronto y regresaron a Turquía, lo que suma incertidumbre de cara a la Copa del Mundo 2026.

Irán se planta ante la FIFA

Una delegación de la federación de fútbol de Irán decidió interrumpir su viaje a Canadá y regresar de inmediato tras un conflicto con autoridades migratorias en el aeropuerto de Toronto. El grupo tenía previsto asistir al Congreso de la FIFA en Vancouver, una reunión clave en la antesala del Mundial 2026.

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Entre los funcionarios se encontraban el presidente Mehdi Taj, el secretario general Hedayat Mombeni y su adjunto Hamed Momeni, quienes, pese a contar con visas oficiales, denunciaron un “comportamiento inaceptable” por parte del personal de inmigración. Según medios iraníes, el incidente incluyó comentarios considerados ofensivos hacia las fuerzas armadas del país.

Restricciones, política y dudas rumbo al Mundial El episodio vuelve a poner en foco las tensiones políticas que rodean la participación de Irán en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Desde el gobierno canadiense recordaron que los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no son admitidos en el país, organización que fue catalogada como terrorista en 2024.

infantino iran El episodio vuelve a poner en foco las tensiones políticas que rodean la participación de Irán en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La situación impacta directamente en la logística del torneo, ya que genera dudas sobre la circulación de delegaciones, dirigentes y hasta aficionados. Incluso, funcionarios iraníes analizan alternativas ante posibles restricciones de ingreso en distintas sedes.

Por su parte, la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, intentó mediar tras lo ocurrido y evalúa mantener reuniones con las autoridades iraníes en su sede. Sin embargo, el conflicto deja en evidencia los desafíos organizativos y políticos a pocas semanas del inicio de un Mundial que, por primera vez, contará con 48 selecciones.