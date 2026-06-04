De qué murió José Sanfilippo, el histórico jugador y goleador

Delantero del Ciclón, Banfield y Boca Juniors, integró la Selección argentina y disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

José Francisco Sanfilippo murió a los 91 años . El histórico delantero, máximo goleador de la historia de San Lorenzo y una de las grandes figuras del fútbol argentino, falleció este jueves en Buenos Aires, según confirmaron fuentes del entorno del club de Boedo.

Su deceso generó una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico, donde es recordado tanto por su extensa trayectoria en clubes Boca Juniors , Banfield y otros clubes del exterior, además de su paso por la Selección nacional .

José Sanfilippo murió a los 91 años por causas naturales derivadas de su edad avanzada, sin que se hayan informado enfermedades específicas de carácter público al momento de su fallecimiento.

El exdeportista había mantenido un bajo perfil en los últimos años, alejado de la actividad profesional, aunque seguía siendo una figura de consulta frecuente cuando se hablaba de la historia de San Lorenzo y del fútbol argentino. Su deceso se produjo en su domicilio en Buenos Aires , rodeado de su entorno cercano.

Sanfilippo fue uno de los grandes goleadores del fútbol sudamericano y dejó una marca estadística difícil de igualar: 207 goles en 265 partidos con la camiseta de San Lorenzo, cifra que lo mantiene como máximo artillero histórico del club.

A lo largo de su carrera, también superó los 349 goles oficiales en competencias de Primera División y selecciones, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos de su época.

"A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene", fue el mensaje de despedida de San Lorenzo.

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Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones.



Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 4, 2026

La carrera de Sanfilippo

Nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1935, José Francisco Sanfilippo creció en el barrio de Flores y comenzó su camino en el fútbol en las divisiones inferiores de San Lorenzo, club con el que quedaría eternamente identificado.

Debutó en Primera División el 15 de noviembre de 1953 ante Newell’s en Rosario, y apenas una semana después ya marcaba sus primeros goles en el 4-0 frente a Banfield.

En el equipo de Almagro vivió sus mejores temporadas y alcanzó los mayores logros de su carrera. Fue campeón del fútbol argentino en 1959 y volvió a consagrarse en 1972, en su regreso al conjunto.

Además, fue goleador del torneo local en cuatro oportunidades, una marca que lo colocó entre los delanteros más determinantes de la historia del fútbol argentino. Su registro de 207 goles en el grupo sigue siendo un récord.

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En el plano internacional, Sanfilippo integró la Selección argentina que conquistó el Campeonato Sudamericano de 1957, torneo en el que debutó con la camiseta albiceleste. También formó parte de los planteles que disputaron los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, además de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1955.

En 1963 fue transferido a Boca Juniors, donde protagonizó uno de los capítulos más recordados de su carrera al disputar la final de la Copa Libertadores frente al Santos de Pelé. En esa serie fue protagonista goleador, aunque el título quedó en manos del equipo brasileño. Poco después tuvo un conflicto con la dirigencia que derivó en su salida.

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Continuó su carrera en Nacional de Montevideo, donde mantuvo un altísimo promedio de gol, y luego regresó a Argentina para jugar en Banfield. Más tarde pasó por el fútbol brasileño, donde vistió las camisetas de Bangú y Bahía. Marcó un total de 349 goles en 479 partidos oficiales a lo largo de toda su carrera.

En 1972 regresó a San Lorenzo para cerrar su etapa profesional, aunque aún tuvo breves experiencias posteriores. Incluso volvió a jugar en el ascenso con San Miguel en 1978, donde convirtió el primer gol oficial del club en AFA.

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Tras su retiro, se desempeñó como entrenador y también tuvo participación como formador de delanteros en el equipo de Almagro.

Con el tiempo, su figura trascendió lo estrictamente deportivo y pasó a ser también un personaje mediático, conocido por sus opiniones directas y sus cruces públicos con otras figuras del fútbol argentino, como Diego Maradona.