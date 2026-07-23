EA Sports FC 27 presenta su primer tráiler: horario, dónde verlo y los rumores del mundo abierto

Kylian Mbappé volverá a ser la cara del juego. El nuevo juego de Electronic Arts comienza su campaña con un adelanto que podría confirmar cambios en la jugabilidad, nuevos modos y el esperado mundo abierto.

Electronic Arts dará este jueves el puntapié inicial a la campaña de EA Sports FC 27 con la publicación del primer tráiler oficial del videojuego . La presentación mostrará por primera vez imágenes de la nueva entrega de la franquicia y comenzará a revelar varias de las novedades que llegarán con el título.

Una de las confirmaciones previas al evento es el regreso de Kylian Mbappé como figura principal del juego. El delantero del Real Madrid será la imagen de la edición estándar y de la Ultimate Edition, un rol que ya había ocupado en FIFA 21, FIFA 22 y FIFA 23.

Si bien Electronic Arts no detalló el contenido completo de la presentación, se espera que el tráiler incluya el primer vistazo a la jugabilidad y al apartado gráfico de EA Sports FC 27. También podrían verse nuevas animaciones, mejoras visuales y cambios en aspectos como el comportamiento de los jugadores, el sistema defensivo y la respuesta de los controles.

Otro de los focos estará puesto en los principales modos de juego. La compañía podría anticipar novedades para Ultimate Team, Carrera y Clubes, además de confirmar las plataformas en las que estará disponible el título y su fecha de lanzamiento. También existe expectativa por conocer si la desarrolladora incorporará un modo completamente nuevo o ampliará las funciones sociales y competitivas de la franquicia.

Electronic Arts estrenará el tráiler oficial de EA Sports FC 27 este jueves 23 de julio de 2026. La presentación comenzará a las 13:00 de Argentina .

El evento podrá seguirse de forma gratuita a través del canal oficial de EA Sports FC en YouTube. Además, la compañía habilitó la posibilidad de activar un recordatorio desde la página oficial del videojuego para recibir una notificación cuando comience la transmisión.

EA Sports FC 27: las críticas a los cambios en el juego

Horas antes de su lanzamiento, las redes sociales se inundaron con un fuerte debate acerca de uno de los cambios más importantes de esta edición: la creación de un mundo abierto online. Si bien Electronic Arts todavía no confirmó esta función, distintos reportes surgidos de una prueba de juego cerrada realizada a nivel mundial apuntan a que el título incluiría un hub explorable con múltiples actividades.

Así se vería el mundo abierto de EA Sports FC 27.

Según un extenso informe de Insider Gaming, ese espacio estaría dividido en distintos distritos inspirados en continentes y regiones emblemáticas del mundo. Dentro del mapa, los jugadores podrían participar de minijuegos como fútbol tenis y desafíos de cascaritas callejeras.

Los rumores cobraron fuerza después de que, en enero de 2026, Electronic Arts registrara la marca "FC The Grounds", nombre que posteriormente fue vinculado a este supuesto modo de juego. Las filtraciones también sostienen que el mundo abierto incluiría barberías, tiendas de personalización, gimnasios para mejorar estadísticas y un sistema de reputación para los jugadores. Además, se especula con el regreso de Alex Hunter, el protagonista del modo The Journey, cuya última aparición fue en FIFA 19.

Si bien este tipo de ambientes ya es explorado en otros videojuegos similares - como el NBA 2K - las críticas no tardaron en llegar tanto por la apariencia de las filtraciones como también por el desvío hacia una mejor jugabilidad dentro del juego, y no en el mundo abierto.