Erling Haaland invirtió millones de su propia fortuna para preservar el patrimonio cultural de Noruega + Agregar ámbito en









El Androide y el apego que siente por su nación los llevaron a gastar una fortuna por un artículo que decidió regalarle a su pueblo para fomentar la cultura.

El Androide tuvo un enorme gesto con su nación. Cuenta de X: @ErlingHaaland

Erling Haaland es una de las figuras más importantes del fútbol mundial, querido por millones gracias a su capacidad goleadora y al carisma que demuestra fuera de la cancha. El atacante del Manchester City, nacido en Inglaterra, tiene a Noruega como su máximo referente y la considera su verdadera patria.

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Este apego a la nación, con la cual hizo historia en el Mundial 2026, tiene un trasfondo profundo. Esto se refleja más allá de su rendimiento deportivo por el gesto que tuvo con su país, al invertir una fortuna en un artículo histórico que decidió donar para enriquecer la cultura local.

Haaland no nació en Noruega, pero ama a su nación como pocos. Cuenta de X: @ErlingHaaland Qué es el Heimskringla, el regalo de Haaland a Noruega El Heimskringla es una colección de relatos sobre los antiguos reyes de Noruega escrita por el historiador y poeta islandés Snorri Sturluson en el siglo XIII. El libro reúne las historias de distintos monarcas y con el tiempo se transformó en una de las principales obras para conocer el pasado del país.

La pieza que despertó el interés del delantero fue una edición impresa en 1633, versión histórica que permanecía en manos privadas. Para adquirirla, el jugador del Manchester City y su padre, Alf-Inge Haaland, pagaron cerca de u$s1,1 millones durante una subasta.

El goleador es un referente cultural para los noruegos, y este regalo para su ciudad es un gesto que denota el amor que siente por su país. Cuenta de X: @ErlingHaaland La intención de la familia era evitar que el ejemplar terminara lejos de su lugar de origen o guardado en una colección particular. Por eso decidieron entregarlo a la Biblioteca Pública de Bryne, la ciudad donde creció el atacante, para que la comunidad pueda consultarlo y conocer parte de la historia local.

El vínculo con esa localidad explica la decisión. Aunque nació en Leeds, regresó a la tierra de su familia de pequeño y vivió su infancia en ese municipio. Allí dio sus primeros pasos futbolísticos y años después eligió representar a la selección noruega. Millones con el fútbol: cuál es el patrimonio de Erling Haaland Actualmente, el patrimonio neto de Erling Haaland se estima en u$s100 millones, según medios especializados. Esto se debe a su recorrido profesional en clubes como el Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund y Manchester City. Anualmente, los Citizens tienen un acuerdo con el delantero de u$s60 millones que, con objetivos y bonos, puede alcanzar los u$s80 millones por temporada. A esta cifra se le suman sus contratos de patrocinio. Haaland representa a marcas como Nike, Dolce & Gabbana, las bebidas Prime, EA Sports y Samsung. Además, cuenta con su propia sociedad empresarial, Pillage, dedicada a la comercialización de gomitas para el pelo. En total, estas alianzas le aportan una suma neta de u$s20 millones.

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