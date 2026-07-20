Quedará en la historia: los récords más sorprendentes del Mundial 2026

El Mundial 2026 ha llegado a su fin después de que España venciera a Argentina por 1 a 0 y se consagrara como campeón del certamen. La FIFA celebró el torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá, ya que demostró ser la edición más ambiciosa en toda la historia de la competencia.

Esto se refleja en todas las marcas que rompió el certamen, tanto en la previa como durante su realización y una vez culminada. Desde la recaudación hasta la cantidad de equipos presentes, se superaron con creces las expectativas que se tenían.

Desde que fue anunciado, el Mundial 2026 estaba destinado a romper una gran cantidad de récords . Por primera vez hubo tres países siendo parte de la organización y el cupo de equipos pasó de 32 a 48 selecciones. Además, la cantidad de partidos y sedes se incrementó como consecuencia de estas modificaciones.

La FIFA apuntó en grande y decidió entregar u$s655 millones en premios a los combinados nacionales, con el campeón llevándose u$s50 millones. A esto hay que sumarle la cifra récord de recaudación, que fue de u$s15.000 millones , superando ampliamente las expectativas iniciales de u$s11.000 millones.

La asistencia a las canchas también fue algo para destacar: los estadios tuvieron una ocupación promedio del 99% y se contaron 6,6 millones de aficionados presentes. Con el dato no menor de que en 17 días se disputaron 72 partidos y el Estadio Azteca se transformó en la primera cancha en recibir tres partidos inaugurales.

En cuanto a lo deportivo, el 2 a 0 de México a Sudáfrica se transformó en el choque de apertura con más expulsados: tres rojas recibidas, dos para los africanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, y una para César Montes por el lado del país organizador.

La primera etapa del torneo contó con 215 goles convertidos, y el Real Madrid igualó la marca histórica del Honvéd en 1954, ya que sus jugadores aportaron 22 de esos tantos. El campeón también puede ostentar una marca compartida: igualó el récord de Italia siendo campeón con una racha de 37 juegos invicto.

La asistencia de público en esta Copa del Mundo fue uno de los tantos récords que se registraron en la historia de la competencia. Cuenta de X: @ErlingHaaland

Lionel Messi: el hombre récord

La Pulga tuvo una Copa del Mundo muy destacada a sus 39 años. Junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, fueron los primeros en la historia de la competencia en participar en 6 ediciones. Además, fue el primer jugador en anotar en 7 partidos mundialistas de manera consecutiva, contando cuatro juegos de Qatar 2022.

Además de desplazar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales en el debut ante Argelia, también superó al alemán como el futbolista con más triunfos en la competición: 18 victorias.

Otra de las marcas que rompió Messi fue la del jugador más veterano en la Copa del Mundo en convertir tres goles en un mismo partido. Justamente, ante los africanos, con 38 años y 357 días, dejó atrás lo conseguido por Cristiano Ronaldo.

A sus 39 años, Messi rompió varios récords en el Mundial 2026. Cuenta de X: @Argentina

Goleadores y goleadas: los inolvidables partidos del Mundial 2026

Kylian Mbappé aprovechó el partido del tercer lugar para ser el máximo goleador del Mundial 2026 con 10 anotaciones y el anotador histórico de la competencia con 22 tantos convertidos en sus tres participaciones desde Rusia 2018, obteniendo dos Botas de Oro de manera consecutiva y siendo el único en ganarlas en dos ocasiones.

El duelo entre Francia e Inglaterra, con victoria para los británicos por 6 a 4, tuvo un total de 10 goles y superó la marca de Les Bleus, que en Suecia 1958 vencieron a Alemania Occidental por 6 a 3.

En ese mismo choque, Jude Bellingham desplazó a James Rodríguez como el mediocampista con más tantos anotados en una sola edición de la Copa del Mundo. El colombiano había logrado 6 en Brasil 2014 y el volante inglés del Real Madrid llegó a siete en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el Mundial 2026 tuvo un total de 307 goles, desplazando los 172 de Qatar 2022. El promedio es el más alto de la historia, también superando la edición anterior donde fue de 2,69, con 2,90 goles por partido. Eso sí, aún está lejos de la marca de Suecia 1958, que logró un hándicap de 5,3.