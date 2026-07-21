Cambió su vida: cuántos seguidores ganó Vozinha tras el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde fue uno de los grandes ganadores de la Copa del Mundo, ya que sumó una importante cantidad de seguidores en sus redes sociales.

El arquero fue una de las grandes figuras de Cabo Verde, pero su verdadero impacto se vio mucho más allá del arco.

El Mundial 2026 tuvo como gran ganador a España, tras derrotar a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de New Jersey. Ambos tuvieron un rival en común que se convirtió en el favorito del público por sus grandes actuaciones y hoy goza de una popularidad impensada pocos meses atrás.

Vozinha fue el protector del arco de Cabo Verde en la clasificación histórica a una Copa del Mundo. Asimismo, resultó fundamental para el avance africano en fase de grupos como segundo, dejando afuera a Uruguay y Arabia Saudita. Pero lo más llamativo del presente del guardameta es la cantidad de seguidores sumados en sus redes sociales.

Josimar José Évora Dias nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad de Cabo Verde. Sus primeros pasos fueron en el Batuque, donde debutó como profesional en 2007. En 2011 dio el salto al equipo de su localidad, el Mindelense, y tras un año allí tuvo una breve estadía en el Progresso do Sambizanga de Angola.

En 2014 llegaría la posibilidad de pasar al fútbol europeo. FC Zimbru Chiinu de Moldavia, Gil Vicente F.C. de Portugal, AEL Limassol de Chipre, FK AS Trencin de Eslovaquia y el G.D. Chaves del país luso fueron parte de su carrera, aunque hoy se encuentra libre.

Vozinha logró llegar a disputar una Copa del Mundo con Cabo Verde, un hito inédito para la nación en eliminatorias africanas. Fue clave para aguantar el 0 a 0 ante España en el debut , cometió errores, pero pudo sostener el empate ante Uruguay y se volvió a lucir ante Arabia Saudita, cerrando el segundo puesto del grupo y consiguiendo el boleto a 16vos de final.

Vozinha analiza ofertas, mientras también aprovecha las distintas invitaciones que recibe por parte de la FIFA o las marcas, debido a la gran cantidad de seguidores que sumó durante el Mundial 2026. Instagram de Vozinha

Ese choque lo enfrentó ante uno de sus ídolos, Lionel Messi, y fue el gran responsable de hacer transpirar a los subcampeones, quienes recién pudieron imponerse en el alargue con un agónico 3 a 2.

Eso significó el fin de la aventura de Cabo Verde y su arquero en el Mundial 2026, pero le abrió las puertas a una mejor posibilidad para terminar su carrera en el fútbol profesional. Ahora Vozinha se encuentra libre, escuchando ofertas y ante la oportunidad de encontrar un nuevo desafío a sus 40 años.

Millones de fanáticos nuevos: cómo cambió su vida

Esa primera gran actuación ante España fue el flechazo al corazón de los fanáticos. Quienes vieron el partido se conmovieron por sus espectaculares atajadas ante los futuros campeones del mundo.

En su cuenta de Instagram, inició el Mundial 2026 con poco más de 31 mil seguidores. Mientras muchos se distraían con el fenómeno de Tim Payne y Nueva Zelanda, Vozinha se ganaba en la cancha lo que no pudo lograr el jugador del conjunto de Oceanía.

Para cuando terminó la Copa del Mundo, la red social tuvo un incremento insólito: roza los 29 millones de cuentas atentas a las novedades publicadas por el arquero más querido del torneo. Eso sí, hoy en libertad de acción, busca un club para su contratación por cualidades deportivas y no por cuestiones de marketing derivadas de su popularidad actual.