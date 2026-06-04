Murió José Sanfilippo: el cruce con Diego Maradona, reclamo a Sergio Goycochea y su paso por la política con "garrote, garrote, garrote"

nfiEl histórico delantero falleció a los 91 años. Más allá de su calidad como jugador, es recordado por tener varios momentos cargados de polémica.

saJosé Francisco Sanfilippo murió este jueves en Buenos Aires a los 91 años y dejó atrás una de las trayectorias más destacadas del fútbol argentino. Máximo goleador histórico de San Lorenzo , mundialista con la Seleción Argentina y protagonista de innumerables controversias mediáticas , el exdelantero construyó una figura que trascendió ampliamente las canchas.

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Conocido como “El Nene”, fue uno de los atacantes más letales de la era profesional y también uno de los personajes más filosos del ambiente futbolístico, siempre dispuesto a expresar opiniones sin filtros.

Sanfilippo nació en Mendoza y desarrolló gran parte de su carrera en San Lorenzo de Almagro, donde se transformó en un ídolo absoluto . Todavía conserva el récord como máximo artillero de la historia del club azulgrana, con 205 goles, una cifra que lo convirtió en una referencia permanente para generaciones de hinchas.

Sanfilippo le saltó con los botines de punta a Maradona.

Su capacidad goleadora también lo ubicó entre los máximos anotadores del fútbol argentino profesional, con 344 tantos en 484 partidos disputados. Además de su paso por el Ciclón, vistió la camiseta de Boca Juniors y representó a la Selección Argentina en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962 .

Su histórica pelea con Diego Maradona

Si hubo una rivalidad mediática que marcó la figura pública de Sanfilippo fue la que protagonizó con Diego Armando Maradona. Durante años cuestionó al capitán campeón del mundo en México 1986 y llegó a minimizar su influencia en la conquista de aquel torneo.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando afirmó que el denominado “Gol del Siglo” frente a Inglaterra no había sido obra exclusiva de Maradona.

“El segundo gol de Maradona frente a los británicos fue en contra. El último toque no es de él, fue de un inglés”, aseguró al referirse a la jugada que terminó con la definición ante el defensor Terry Butcher.

Las críticas hacia Diego fueron frecuentes. En distintas entrevistas llegó a calificarlo como “enfermo y mentiroso” y sostuvo que el título mundial de 1986 no había sido mérito exclusivo del Diez.

Cruce Maradona-Sanfilippo

“A ver si se cree que ganó el campeonato solo... Mirá que había muchos jugadores de primer nivel, como Jorge Valdano y Jorge Burruchaga”, afirmó en una de sus declaraciones más resonantes.

La respuesta de Maradona

Los cruces llegaron incluso a la televisión. Durante una emisión del programa El Equipo de Primera, conducido por Fernando Niembro, Sanfilippo protagonizó una fuerte discusión con Oscar Ruggeri. En medio del debate intervino Maradona y pronunció una frase que quedó grabada en la memoria futbolera.

“Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca y lo querés pelear, pelealo, tenele bronca. Pero lástima a nadie”, lanzó el capitán argentino.

Pese a las diferencias, tras la muerte de Maradona, Sanfilippo dejó de lado los enfrentamientos y reconoció la magnitud futbolística del exjugador. “Si bien hemos tenido muchas diferencias, reconozco que fue un jugador extraterrestre”, expresó.

A diferencia de sus críticas a Maradona, Sanfilippo siempre manifestó una admiración especial por Lionel Messi. En varias oportunidades aseguró que el rosarino ya había superado cualquier discusión histórica y rechazó las comparaciones permanentes entre ambos ídolos.

“Hay que dejarse de joder con las comparaciones. A la gente hay que recordarle que Maradona ganó una Copa, pero también perdió tres. Todos pueden ganar, pero pasan los años y Leo sigue siendo el mejor”, afirmó.

El recordado cruce con Sergio Goycochea

Otra de las polémicas más famosas de Sanfilippo tuvo lugar después de la histórica derrota de la Selección Argentina por 5-0 ante Colombia en las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994.

Dos días después de aquel partido, Sergio Goycochea asistió al programa Tiempo Nuevo para dar explicaciones sobre la actuación del equipo.

Allí se encontró con Sanfilippo, quien lo cuestionó duramente en vivo. “Pibe, usted se comió todos los amagues... Le hicieron cuatro goles en el mismo palo”, le reprochó el exdelantero frente a millones de televidentes.

Sanfilippo contra Goycochea El cruce entre Sanfilippo y Goycochea.

La situación generó un clima tenso hasta que apareció sorpresivamente Carlos Salvador Bilardo, quien salió en defensa de su exarquero.

“No estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?”, respondió el exentrenador campeón del mundo.

Años más tarde, Goycochea recordó aquel episodio y destacó especialmente la reacción de Bilardo, quien acudió al estudio para respaldarlo públicamente.

Su incursión en la política y el famoso “garrote, garrote y garrote”

En 2017, Sanfilippo decidió dar un paso inesperado y competir electoralmente como candidato a diputado nacional por el Partido Renovador Federal. La campaña estuvo marcada por una frase que rápidamente se volvió viral y reflejaba su estilo directo.

“Al que roba: garrote, garrote y garrote”, afirmó en un video difundido durante la campaña junto a otros integrantes de la lista.

La declaración generó repercusiones políticas y mediáticas, consolidando una imagen pública construida durante décadas alrededor de la confrontación y las opiniones contundentes.

Sanfilippo garrote, garrto, garrote El spot de Sanfilippo como candidato.

Más allá de las polémicas, Sanfilippo dejó una huella imborrable en la historia del fútbol nacional. Fue uno de los grandes goleadores de la era profesional, ídolo eterno de San Lorenzo, mundialista con la camiseta argentina y una de las voces más reconocibles del debate futbolero.

Su figura combinó talento, carisma, controversia y una personalidad que nunca pasó inadvertida. Con su muerte desapareció uno de los últimos representantes de una generación que marcó una época dentro y fuera de las canchas.

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