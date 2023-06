Denuncian por violencia de género al jugador de Lanús, Lautaro Acosta

Las denuncias serían dos, y una de las agresiones de Acosta habrían dado por celos. En ese sentido, el deportista la agredió verbalmente, amagó a golpearla y la amenazó de muerte si iba con la policía.

El desgarrador relato

A su vez, Ludmila agregó otros ataques perpetrados por Lautaro Acosta: “Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita".

"Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca de carnicero que teníamos en casa y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba. Yo iba a la pieza de Beni y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión, (...) pero no pasaba, me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación de nuevo arrastrando", recordó.

novia de lautaro acosta.webp

“Me decía que todo lo que yo hacía estaba mal, que no servía para nada, que era poca cosa y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que, si yo hacía o decía algo, me iba a matar, a mí y a mi familia", prosiguió.

Por último, la mujer admitió que "tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos a dejado en la calle. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido. No doy más".