Debut positivo de los equipos argentinos en copas: los resultados de Racing, Independiente Rivadavia y Barracas

En una jornada con fuerte protagonismo local en los torneos continentales, la Academia debutó con un triunfo en Bolivia, la Lepra mendocina hizo historia y el Guapo rescató un empate sin goles en su estreno internacional.

Los equipos argentinos tuvieron un comienzo alentador en las competencias continentales. Racing arrancó la defensa de su título en la Copa Sudamericana con una victoria por 3 a 1 ante Independiente Petrolero en Bolivia, Independiente Rivadavia logró un triunfo histórico frente a Bolívar por la Copa Libertadores, y Barracas Central igualó 0 a 0 con Vasco da Gama en el primer partido internacional de su historia.

La Academia, campeón de la edición 2024, empezó esta nueva campaña con una victoria sólida en la altura de Sucre. El equipo de Gustavo Costas se impuso por 3 a 1 sobre Independiente Petrolero y dejó una buena imagen en su estreno tras la derrota en el Clásico de Avellaneda.

El conjunto de Avellaneda construyó la diferencia en el primer tiempo. Gonzalo Sosa abrió el marcador a los 26 minutos con una definición cruzada y, diez minutos más tarde, Gastón Martirena amplió con un remate potente para el 2-0.

El equipo boliviano consiguió descontar antes del descanso a través de Thomaz Santos, que cambió por gol un penal sancionado tras revisión del VAR. En ese tramo, Racing sufrió por momentos y hasta necesitó de una intervención clave de Facundo Cambeses para evitar el empate. En el complemento, la visita manejó mejor los tiempos y encontró el gol de la tranquilidad en el cierre. Adrián “Toto” Fernández, que había ingresado desde el banco, selló el 3 a 1 en tiempo agregado y terminó de asegurar los tres puntos para Racing.

En el Malvinas Argentinas, Independiente Rivadavia derrotó por 1 a 0 a Bolívar y consiguió su primer triunfo en la historia de la Copa Libertadores. Apenas comenzado el partido, Matías Fernández sacó un remate que terminó en gol con cierta responsabilidad del arquero Carlos Lampe, en una acción que desacomodó al equipo boliviano desde el vestuario.

A partir de esa ventaja, los dirigidos por Alfredo Berti sostuvieron una actuación convincente, con intensidad para presionar y varias situaciones para ampliar la diferencia. De hecho, el propio Fernández volvió a convertir en el primer tiempo, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

En el segundo tiempo, Independiente Rivadavia siguió siendo más peligroso y generó nuevas llegadas, aunque le faltó eficacia para liquidarlo. Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y José Florentín tuvieron chances para estirar la ventaja, mientras que Bolívar intentó reaccionar sin demasiada claridad. El partido quedó todavía más favorable para el local cuando José Sagredo fue expulsado a los 26 minutos del complemento por un codazo.

En el otro partido de la noche, Barracas Central hizo su estreno absoluto en un torneo continental en el estadio Florencio Sola y sumó su primer punto al igualar 0 a 0 frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rubén Darío Insua afrontó una prueba exigente ante el conjunto brasileño y mostró competitividad en un encuentro parejo, con pocas diferencias y escasas situaciones claras.

Durante buena parte del partido, Barracas logró sostener el orden y discutió el trámite ante un rival con mayor experiencia internacional. En el segundo tiempo tuvo algunos intentos, especialmente con acciones de Tomás Porra, Fernando Tobio y más tarde Norberto Briasco, aunque sin precisión en los metros finales.

El cierre dejó una dificultad extra para el Guapo: Maxi Puig, que había ingresado desde el banco, fue expulsado a los pocos minutos de entrar y obligó al equipo a resistir con uno menos en el tramo decisivo. Aun así, Barracas sostuvo el empate y cerró una noche especial con un resultado valioso en su primera experiencia internacional.