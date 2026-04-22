EEUU propuso reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026.

Un enviado de Donald Trump sugirió a la FIFA que la Azurra reemplace al seleccionado iraní en la próxima Copa del Mundo que se disputará en norteamérica.

A casi dos meses de que empiece el Mundial 2026 , la participación de Irán en la competencia sigue dando que hablar. Un enviado del presidente de EEUU, Donald Trump, reveló una propuesta para reemplazar al seleccionado por Italia.

Según detallaron medios italianos, Paolo Zampolli informó que le propuso tanto al mandatario estadounidense como a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sustituir al conjunto iraní con la Azzurra.

"Confirmo que le sugerí a Trump e Infantino que Italia reemplazara a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la tradición para justificar su inclusión", expresó.

Un enviado de Donald Trump sugirió a la FIFA que la Azurra al seleccionado iraní en la próxima Copa del Mundo.

La guerra en Medio Oriente puso en duda la participación del conjunto iraní en la próxima Copa del Mundo. Luego de distintas versiones sobre la posibilidad de que la selección se baje del torneo, la FIFA confirmó su participación. La selección iraní vendrá, sin duda", afirmó Infantino en una conferencia en Washington la semana pasada.

En ese sentido, añadió: "Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Eso sin duda ayudaría. Pero Irán debe venir si quiere representar a su pueblo. Se han clasificado... Realmente quieren jugar y deben jugar".

Por su parte, Irán, clasificada para la competición por méritos deportivos, emitió un comunicado este miércoles en el que asegura que su combinado nacional está preparado para la competición en la cual espera participar.

Por lo pronto, la selección iraní es parte del Grupo G del Mundial 2026: se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Por su parte, Italia viene de caer por penales ante Bosnia y quedar afuera por tercera vez consecutiva. Este fracaso provocó la renuncia de Gennaro Gattuso y desató una nueva crisis interna en la Federación.