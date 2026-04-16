Mundial 2026: los 5 partidos más atractivos de la fase de grupos y que no te podés perder

La Copa del Mundo tendrá una serie de partidazos durante su primera etapa, que contarán con figuras de los mejores equipos del mundo.

El Mundial 2026 es una de las mayores promesas que tiene el planeta del fútbol , ya que el torneo estará ante la edición más ambiciosa en toda su historia. Por primera vez, serán tres países los que organizan el certamen con 48 selecciones que lucharán por quedarse con el ansiado trofeo.

Más equipos significan más partidos y la fase de grupos tendrá muchos cotejos que darán que hablar , ya sea por la calidad de sus figuras o la fuerte rivalidad que arrastran los combinados nacionales. Estos son, para muchos, los cruces que ningún amante de este deporte se debe perder.

Solamente la fase de grupos del Mundial 2026 será un deleite para los fanáticos del fútbol. Sin contar los choques de eliminación directa que vendrán tras la fase de zonas, habrá 72 encuentros que dejarán satisfechos a todos los hinchas. Pero entre tantos juegos, hay algunos que destacan, ya que enfrentarán a los equipos más fuertes en instancias muy tempranas.

Para muchos, uno de los dos grandes platos fuertes que tendrá la fase inicial. El idioma suele ser una barrera que protege a los árbitros, pero aquí la comunicación será directa y constante.

A eso hay que sumarle que también habrá una especie de Real Madrid vs Barcelona . Por un lado, Uruguay cuenta con Federico Valverde , referente de los Merengues, mientras que España tendrá a Lamine Yamal , el 10 y la estrella de los Culés. Pero eso no es todo: también hay una cuestión filosófica.

Lamine Yamal Federico Valverde Alex Caparros/Getty Images El Clásico tendría su edición propia en el Mundial 2026: Valverde y Yamal se cruzan en fase de grupos. Alex Caparros/Getty Images

Si bien con Marcelo Bielsa la Celeste apuesta a un estilo más vistoso y de asociación, aún mantiene el sello que tanto la caracteriza, como lo es la famosa “garra charrúa”. Por el otro lado, los de Luis De la Fuente apuestan por un fútbol vistoso en lo colectivo y con poca tolerancia a la fricción, lo que lo convierte en la propuesta más interesante del torneo en la fase de grupos.

Día: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Horario: 21:00 de Argentina.

21:00 de Argentina. Sede: Guadalajara (Estadio Akron).

Noruega vs Francia

Este duelo, a simple vista, parece un David vs. Goliat. Francia llega como uno de los máximos candidatos por varios motivos: viene de jugar la final en las últimas dos ediciones, con un Kylian Mbappé mucho más maduro y con la chance de romper varios récords. Por si fuera poco, estará acompañado de estrellas de primer calibre.

Los Blues no solo tienen a Kiki como referencia de ataque. Ousmane Dembelé, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Antoine Griezmann y Désiré Doué son algunos de los excelentes jugadores con los que contará Didier Deschamps. Pero del otro lado no hay un plantel fácil de vencer.

Mbappé Haaland Michael Regan/Getty Images Los mejores delanteros del mundo se verán las caras en el Mundial 2026. Michael Regan/Getty Images

Erling Haaland es el delantero más temible del mundo, y detrás suyo hay una generación de jugadores que lo respaldará para llevar a los nórdicos a ser la gran sorpresa del Mundial. Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb y el elegante Martin Odegaard son algunos de los nombres que buscarán dar la sorpresa ante Francia.

Día: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Horario: 16:00 de Argentina.

16:00 de Argentina. Sede: Boston (Gillette Stadium).

Colombia vs Portugal

Uno de los tantos duelos que traerá nostalgia. Por un lado, el último baile de Cristiano Ronaldo con Portugal, con el objetivo de comandar al país a la conquista de su primera Copa del Mundo. El astro luso estará respaldado por estrellas como Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves y Rafael Leao.

Por su parte, Colombia llega en un contexto parecido. Contará con un Lucho Díaz que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pero los flashes serán para James Rodríguez. El ex Real Madrid, que fue compañero de CR7, también le dirá adiós al torneo y hará lo posible para despedirse con la Copa del Mundo en sus manos.

James Cristiano Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images Colombia y Portugal lucharán por la cima de su grupo. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Día: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Horario: 20:30 de Argentina.

20:30 de Argentina. Sede: Miami (Hard Rock Stadium).

Países Bajos vs Japón

No tendrá las figuras que tienen los demás encuentros, pero el futbolero de verdad entiende la importancia de este juego. Países Bajos arrastra una filosofía de juego que los define hace décadas, pero que jamás fue suficiente para conquistar el mundo. Tras varios intentos fallidos, la Naranja Mecánica demostró que ni su estilo clásico ni los planteos más conservadores de los últimos años han logrado romper su racha negativa.

Los neerlandeses llegan al Mundial 2026 sin la chapa de candidato, pero con un estilo mucho más vistoso que el que los enfrentó a Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, del otro lado estarán los que buscarán ser la gran revelación de la competencia.

Figuras Holanda Dean Mouhtaropoulos/Getty Images La Naranja Mecánica busca volver a las bases, pero tendrá un desafío complicado en la fase de grupos. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Japón ya no es ese equipo que corre desordenadamente. Los nipones van a Estados Unidos, México y Canadá a competir con un estilo que mezcla lo mejor de ellos con una forma de jugar equilibrada, pero altamente efectiva. No sufren ante planteles con mayor jerarquía, cortan los circuitos del rival y tienen lo necesario para dañar el arco contrario con un contragolpe letal. Sin dudas, la mayor batalla táctica de la fase de grupos.

Día: domingo 14 de junio.

domingo 14 de junio. Horario: 17:00 de Argentina.

17:00 de Argentina. Sede: Dallas (AT&T Stadium).

Brasil vs Marruecos

Los pentacampeones del mundo no llegan en el mejor momento. Clasificaron sin lucirse y se mostraron muy vulnerables ante el resto de los equipos en las Eliminatorias de Conmebol. En ese sentido, el ante Marruecos es una buena prueba de fuego para conocer con qué intenciones llegan a la competencia.

Los Leones del Atlas, a diferencia de Brasil, cuentan con la chapa de candidatos. Vienen de ser subcampeones en la cancha de la Copa África, aunque con el título validado en el escritorio tras la denuncia presentada ante Senegal.

Brasil Maddie Meyer/Getty Images Brasil tendrá un debut complicado. Maddie Meyer/Getty Images

Por si fuera poco, a este partido le sobran figuras. La Verdeamarela llegará con Vinicius Junior, Endrick, Bruno Guimaraes y Eder Militao, entre otros. Por su parte, Marruecos no se quedará atrás y pondrá en cancha a jugadores como Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Abde Ezzalzouli y Noussair Mazraoui.