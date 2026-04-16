El Mundial 2026 es una de las mayores promesas que tiene el planeta del fútbol, ya que el torneo estará ante la edición más ambiciosa en toda su historia. Por primera vez, serán tres países los que organizan el certamen con 48 selecciones que lucharán por quedarse con el ansiado trofeo.
Mundial 2026: los 5 partidos más atractivos de la fase de grupos y que no te podés perder
La Copa del Mundo tendrá una serie de partidazos durante su primera etapa, que contarán con figuras de los mejores equipos del mundo.
-
5 curiosidades de Curazao, el país más pequeño del mundo que clasificó al Mundial 2026
-
Insólita sorpresa para el Mundial 2026: el pequeño héroe que Bosnia quiere llevar para hacer historia
Más equipos significan más partidos y la fase de grupos tendrá muchos cotejos que darán que hablar, ya sea por la calidad de sus figuras o la fuerte rivalidad que arrastran los combinados nacionales. Estos son, para muchos, los cruces que ningún amante de este deporte se debe perder.
Los mejores 5 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026
Solamente la fase de grupos del Mundial 2026 será un deleite para los fanáticos del fútbol. Sin contar los choques de eliminación directa que vendrán tras la fase de zonas, habrá 72 encuentros que dejarán satisfechos a todos los hinchas. Pero entre tantos juegos, hay algunos que destacan, ya que enfrentarán a los equipos más fuertes en instancias muy tempranas.
Uruguay vs España
Para muchos, uno de los dos grandes platos fuertes que tendrá la fase inicial. El idioma suele ser una barrera que protege a los árbitros, pero aquí la comunicación será directa y constante.
A eso hay que sumarle que también habrá una especie de Real Madrid vs Barcelona. Por un lado, Uruguay cuenta con Federico Valverde, referente de los Merengues, mientras que España tendrá a Lamine Yamal, el 10 y la estrella de los Culés. Pero eso no es todo: también hay una cuestión filosófica.
Si bien con Marcelo Bielsa la Celeste apuesta a un estilo más vistoso y de asociación, aún mantiene el sello que tanto la caracteriza, como lo es la famosa “garra charrúa”. Por el otro lado, los de Luis De la Fuente apuestan por un fútbol vistoso en lo colectivo y con poca tolerancia a la fricción, lo que lo convierte en la propuesta más interesante del torneo en la fase de grupos.
- Día: viernes 26 de junio.
- Horario: 21:00 de Argentina.
- Sede: Guadalajara (Estadio Akron).
Noruega vs Francia
Este duelo, a simple vista, parece un David vs. Goliat. Francia llega como uno de los máximos candidatos por varios motivos: viene de jugar la final en las últimas dos ediciones, con un Kylian Mbappé mucho más maduro y con la chance de romper varios récords. Por si fuera poco, estará acompañado de estrellas de primer calibre.
Los Blues no solo tienen a Kiki como referencia de ataque. Ousmane Dembelé, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Antoine Griezmann y Désiré Doué son algunos de los excelentes jugadores con los que contará Didier Deschamps. Pero del otro lado no hay un plantel fácil de vencer.
Erling Haaland es el delantero más temible del mundo, y detrás suyo hay una generación de jugadores que lo respaldará para llevar a los nórdicos a ser la gran sorpresa del Mundial. Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb y el elegante Martin Odegaard son algunos de los nombres que buscarán dar la sorpresa ante Francia.
- Día: viernes 26 de junio.
- Horario: 16:00 de Argentina.
- Sede: Boston (Gillette Stadium).
Colombia vs Portugal
Uno de los tantos duelos que traerá nostalgia. Por un lado, el último baile de Cristiano Ronaldo con Portugal, con el objetivo de comandar al país a la conquista de su primera Copa del Mundo. El astro luso estará respaldado por estrellas como Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves y Rafael Leao.
Por su parte, Colombia llega en un contexto parecido. Contará con un Lucho Díaz que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pero los flashes serán para James Rodríguez. El ex Real Madrid, que fue compañero de CR7, también le dirá adiós al torneo y hará lo posible para despedirse con la Copa del Mundo en sus manos.
- Día: sábado 27 de junio.
- Horario: 20:30 de Argentina.
- Sede: Miami (Hard Rock Stadium).
Países Bajos vs Japón
No tendrá las figuras que tienen los demás encuentros, pero el futbolero de verdad entiende la importancia de este juego. Países Bajos arrastra una filosofía de juego que los define hace décadas, pero que jamás fue suficiente para conquistar el mundo. Tras varios intentos fallidos, la Naranja Mecánica demostró que ni su estilo clásico ni los planteos más conservadores de los últimos años han logrado romper su racha negativa.
Los neerlandeses llegan al Mundial 2026 sin la chapa de candidato, pero con un estilo mucho más vistoso que el que los enfrentó a Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, del otro lado estarán los que buscarán ser la gran revelación de la competencia.
Japón ya no es ese equipo que corre desordenadamente. Los nipones van a Estados Unidos, México y Canadá a competir con un estilo que mezcla lo mejor de ellos con una forma de jugar equilibrada, pero altamente efectiva. No sufren ante planteles con mayor jerarquía, cortan los circuitos del rival y tienen lo necesario para dañar el arco contrario con un contragolpe letal. Sin dudas, la mayor batalla táctica de la fase de grupos.
- Día: domingo 14 de junio.
- Horario: 17:00 de Argentina.
- Sede: Dallas (AT&T Stadium).
Brasil vs Marruecos
Los pentacampeones del mundo no llegan en el mejor momento. Clasificaron sin lucirse y se mostraron muy vulnerables ante el resto de los equipos en las Eliminatorias de Conmebol. En ese sentido, el ante Marruecos es una buena prueba de fuego para conocer con qué intenciones llegan a la competencia.
Los Leones del Atlas, a diferencia de Brasil, cuentan con la chapa de candidatos. Vienen de ser subcampeones en la cancha de la Copa África, aunque con el título validado en el escritorio tras la denuncia presentada ante Senegal.
Por si fuera poco, a este partido le sobran figuras. La Verdeamarela llegará con Vinicius Junior, Endrick, Bruno Guimaraes y Eder Militao, entre otros. Por su parte, Marruecos no se quedará atrás y pondrá en cancha a jugadores como Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Abde Ezzalzouli y Noussair Mazraoui.
- Día: sábado 13 de junio.
- Horario: 19:00 de Argentina.
- Sede: New York/New Jersey (MetLife Stadium).
- Temas
- Fútbol
- Mundial 2026
Dejá tu comentario